Groupe Canaccord Genuity Inc. annonce ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2019

Compte non tenu des éléments importants, résultat par action ordinaire de 0,19 $1 au premier trimestre

(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

TORONTO, le 1er août 2018 /CNW/ - Au cours du premier trimestre de l'exercice 2019, clos le 30 juin 2018, Groupe Canaccord Genuity Inc. (« Canaccord Genuity » ou la « Société »; TSX : CF) a généré des produits des activités ordinaires de 274,1 millions $. Compte non tenu des éléments importants1, la Société a comptabilisé un résultat net3 de 25,0 millions $, ou un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires2 de 21,7 millions $ (0,19 $ par action ordinaire). Compte tenu de tous les éléments importants, selon les IFRS, la Société a comptabilisé un résultat net3 de 18,6 millions $, ou un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires2 de 15,3 millions $ (0,14 $ par action ordinaire).

« L'exercice 2019 a démarré en trombe et nous avons continué de renforcer la composition de nos activités et d'accroître l'envergure de nos activités de gestion de patrimoine, tandis que nos activités sur les marchés des capitaux ont profité du contexte toujours favorable aux titres de croissance, affirme Dan Daviau, président et chef de la direction de Groupe Canaccord Genuity Inc. Nous sommes confiants en notre position sur le marché et démontrons plus que jamais que notre entreprise est positionnée judicieusement pour composer avec l'évolution de la conjoncture du marché tout en garantissant la stabilité au profit de notre entreprise et de nos actionnaires. »

Premier trimestre de l'exercice 2019 par rapport au premier trimestre de l'exercice 2018

Produits des activités ordinaires de 274,1 millions $, en hausse de 37,2 %, ou 74,3 millions $, par rapport à 199,8 millions $

Compte non tenu des éléments importants, charges de 244,8 millions $, en hausse de 24,2 %, ou 47,8 millions $, comparativement à 197,0 millions $ 1

Charges de 252,2 millions $, en hausse de 25,1 %, ou 50,6 millions $, en regard de 201,6 millions $

Compte non tenu des éléments importants, résultat par action ordinaire (« RPA ») après dilution de 0,19 $, par rapport à une perte par action ordinaire de 0,01 $ 1

Compte non tenu des éléments importants, résultat net 3 de 25,0 millions $, comparativement à un résultat net 3 de 1,6 million $ 1

Résultat net3 de 18,6 millions $, comparativement à une perte nette3 de 2,6 millions $

de 18,6 millions $, comparativement à une perte nette de 2,6 millions $ RPA après dilution de 0,14 $, par rapport à une perte par action ordinaire de 0,05 $

Premier trimestre de l'exercice 2019 par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2018

Produits des activités ordinaires de 274,1 millions $, en baisse de 14,9 %, ou 48,0 millions $, par rapport à 322,1 millions $

Compte non tenu des éléments importants, charges de 244,8 millions $, en baisse de 9,3 %, ou 25,1 millions $, comparativement à 269,9 millions $ 1

Charges de 252,2 millions $, en baisse de 22,2 %, ou 72,2 millions $, en regard de 324,4 millions $

Compte non tenu des éléments importants, RPA après dilution de 0,19 $, par rapport à un RPA après dilution de 0,28 $ 1

Compte non tenu des éléments importants, résultat net 3 de 25,0 millions $, comparativement à un résultat net 3 de 37,3 millions $ 1

Résultat net3 de 18,6 millions $, comparativement à une perte nette3 de 9,7 millions $

de 18,6 millions $, comparativement à une perte nette de 9,7 millions $ RPA après dilution de 0,14 $, par rapport à une perte par action ordinaire de 0,15 $

Situation financière à la fin du premier trimestre de 2019 comparativement au quatrième trimestre de 2018

Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 739,3 millions $, en baisse de 123,5 millions $ par rapport à 862,8 millions $

Fonds de roulement de 563,6 millions $, en baisse de 12,0 millions $ par rapport à 575,6 millions $

Total des capitaux propres de 819,6 millions $, en baisse de 21,8 millions $ en regard de 841,4 millions $

Valeur comptable par action ordinaire après dilution de 5,52 $, en baisse de 0,19 $ par rapport à 5,71 $ 4

Le 1 er août 2018, le conseil d'administration a approuvé un dividende en espèces de 0,01 $ par action ordinaire payable le 10 septembre 2018 aux actionnaires inscrits le 31 août 2018

Le 1er août 2018, le conseil d'administration a approuvé un dividende en espèces de 0,01 $ par action ordinaire payable le 10 septembre 2018 aux actionnaires inscrits le 31 août 2018
Le 1er août 2018, le conseil d'administration a approuvé un dividende en espèces de 0,24281 $ par action privilégiée de série A payable le 1er octobre 2018 aux actionnaires inscrits le 14 septembre 2018 ainsi qu'un dividende en espèces de 0,31206 $ par action privilégiée de série C payable le 1er octobre 2018 aux actionnaires inscrits le 14 septembre 2018

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS

Siège social

Le 6 juin 2018, la Société a annoncé la conclusion d'une lettre d'intention non contraignante visant l'acquisition de 30 % de plus des actions de ses activités sur les marchés des capitaux en Australie et de gestion de patrimoine, Canaccord Genuity ( Australia ) Limited. La transaction augmentera la participation de la Société dans Canaccord Genuity ( Australia ) pour la faire passer de 50 % à 80 %. La contrepartie d'acquisition de 36,0 millions $ AU comprendra un montant de 15,0 millions $ AU au comptant, des billets à payer de 6,0 millions $ AU et environ 2,3 millions d'actions d'un capital de 15,0 millions $ AU qui seront émises par la Société. Les actions seront assujetties à une convention d'entiercement de trois ans et libérées chaque année. La clôture est assujettie à la finalisation de la documentation définitive, au respect des conditions de clôture habituelles et à l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation, y compris celle de la Bourse de Toronto (qui a été obtenue).

Le 6 juin 2018, la Société a annoncé qu'elle avait conclu l'acquisition annoncée précédemment de Jitneytrade Inc. et de Finlogik Inc. (collectivement, « Jitneytrade ») directement et par l'acquisition de Finlogik Capital Inc. Jitneytrade Inc. est un courtier à accès direct et un négociateur de contrats à terme et d'options sur actions au Canada. Finlogik Inc. propose au marché canadien des solutions à valeur ajoutée en technologie financière.

. Finlogik Inc. propose au marché canadien des solutions à valeur ajoutée en technologie financière. Le 1 er juin 2018, la Société a créé un régime d'options sur actions liées au rendement qui sera présenté aux actionnaires aux fins d'approbation à l'assemblée générale du 2 août 2018. Le 14 juin 2018, la Société a attribué 6 220 000 options aux termes du régime d'options sur actions liées au rendement et cette attribution sera présentée aux actionnaires aux fins de ratification à l'assemblée générale. Le prix d'exercice est de 6,73 $ par action et se fonde sur la juste valeur du marché par action ordinaire à la date d'attribution. Les options sur actions liées au rendement ont une durée de cinq ans et les droits à ces options seront acquis au fil du temps au prorata sur une période de quatre ans (les droits d'un tiers des options étant acquis aux deuxième, troisième et quatrième anniversaires de l'attribution). Les options sur actions liées au rendement seront également assujetties aux conditions d'acquisition liées au rendement (cours de l'action) sur le marché, et seront assorties d'un plafond sur les paiements égal à trois fois le prix d'exercice.

Le 1er juin 2018, la Société a créé un régime d'options sur actions liées au rendement qui sera présenté aux actionnaires aux fins d'approbation à l'assemblée générale du 2 août 2018. Le 14 juin 2018, la Société a attribué 6 220 000 options aux termes du régime d'options sur actions liées au rendement et cette attribution sera présentée aux actionnaires aux fins de ratification à l'assemblée générale. Le prix d'exercice est de 6,73 $ par action et se fonde sur la juste valeur du marché par action ordinaire à la date d'attribution. Les options sur actions liées au rendement ont une durée de cinq ans et les droits à ces options seront acquis au fil du temps au prorata sur une période de quatre ans (les droits d'un tiers des options étant acquis aux deuxième, troisième et quatrième anniversaires de l'attribution). Les options sur actions liées au rendement seront également assujetties aux conditions d'acquisition liées au rendement (cours de l'action) sur le marché, et seront assorties d'un plafond sur les paiements égal à trois fois le prix d'exercice.
Le 11 juin 2018, Canaccord Genuity Acquisition Corp. (« CGAC »), société d'acquisition à vocation spécifique nouvellement constituée aux fins d'acquisition par une filiale en propriété exclusive de la Société (le « commanditaire »), a annoncé la fusion proposée avec Spark Power Corp. La fusion constituera la transaction admissible de CGAC et est assujettie au respect de certaines conditions, notamment l'obtention des approbations des organismes de réglementation et des actionnaires de CGAC.

Canaccord Genuity (marchés des capitaux)

Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires de 156,2 millions $ et, après les imputations intersectorielles et compte non tenu des éléments importants, a enregistré un résultat net avant impôt sur le résultat de 13,2 millions $ 1 .

. Canaccord Genuity a participé à 92 transactions de financement de sociétés à l'échelle internationale, qui lui ont permis de recueillir un produit total de 11,2 milliards $ CA 5 au cours du T1/19.

au cours du T1/19. Canaccord Genuity a été chef de file ou cochef de file pour 41 transactions à l'échelle internationale, qui lui ont permis de mobiliser un produit total de 1,75 milliard $ CA 5 au cours du T1/19.

au cours du T1/19. Au cours du T1/19, les transactions de financement de sociétés importantes pour Canaccord Genuity ont compris les suivantes :



Une transaction de 143,0 millions $ CA pour MedMen Enterprises Inc. à la Bourse des valeurs canadiennes



Un premier appel public à l'épargne de 132,3 millions $ CA pour The Green Organic Dutchman à la Bourse de Toronto



Une transaction de 115,0 millions $ US pour Sientra Inc. au Nasdaq



Une transaction de 100,4 millions $ CA pour CannTrust Holdings Inc. à la Bourse de Toronto



Une transaction de 83,3 millions $ CA pour Green Thumb Industries à la Bourse des valeurs canadiennes



Une transaction de 52,6 millions $ US pour T2 Biosystems Inc. au Nasdaq



Une transaction de 50,3 millions $ US pour Asure Software au Nasdaq



Un premier appel public à l'épargne de 70,0 millions $ AU pour Marley Spoon AG à la Bourse d'Australie



Une transaction de 46,0 millions $ US pour Sesen Bio Inc. au Nasdaq



Une transaction de 20,4 millions £ pour Pacific Industrial & Logistics (maintenant Urban Logistics REIT) à l'AIM



Une transaction de 29,7 millions $ US pour ORBCOMM au Nasdaq



Une transaction de 25,0 millions $ CA pour The Green Organic Dutchman à la Bourse de Toronto



Une transaction de 34,5 millions $ CA pour Vogogo Inc. à la Bourse des valeurs canadiennes



Un placement privé de 34,0 millions $ CA pour UrtheCast Corp.



Une transaction de 30,0 millions $ CA pour Globalive Technology Partners (à la Bourse de croissance TSX)



Un placement de 25,0 millions $ AU pour Alliance Mineral Assets Ltd à la SGX



Une transaction de 17,3 millions $ CA pour CannaRoyalty Corp. à la Bourse de croissance TSX



Une transaction de 20,0 millions $ AU pour Tawana Resources Limited à la Bourse d'Australie



Une transaction de 15,0 millions $ AU pour Oklo Resources Limited à la Bourse d'Australie





Au Canada , Canaccord Genuity a participé à la mobilisation de 301,0 millions $ pour des émissions d'obligations gouvernementales et d'obligations de sociétés au cours du T1/19.

, Canaccord Genuity a participé à la mobilisation de 301,0 millions $ pour des émissions d'obligations gouvernementales et d'obligations de sociétés au cours du T1/19. Canaccord Genuity a généré des produits tirés des services de consultation de 24,6 millions $ au cours du T1/19, en hausse de 5,7 millions $, ou 30,4 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Au cours du T1/19, les transactions de fusions et acquisitions et de consultation importantes ont compris les suivantes :

Conseiller de la CDPQ dans le cadre de son acquisition d'une participation minoritaire importante dans le Groupe Fives, aux côtés d'Investissements PSP et de Ardian, évaluée à un montant de 1,5 milliard €



Conseiller de Spinal Kinetics, Inc. dans le cadre de sa vente à Orthofix International N.V.



Conseiller de DZETA Conseil dans le cadre de sa vente d'Outilacier à IPH/Brammer



Conseiller de Reeher LLC dans le cadre de sa vente à Blackbaud Inc.



Conseiller de Ketra Inc. dans le cadre de son acquisition par Lutron Electronics Inc.



Conseiller de Aveda Transportation & Energy Services dans le cadre de sa vente à Daseke Inc. pour un montant de 126,0 millions $ CA



Conseiller de REACH Health, Inc. dans le cadre de sa vente à InTouch Health, Inc.



Conseiller de Acasta Enterprises Inc. dans le cadre de sa vente de JemPak Corporation à Henkel AG & Co. pour un montant de 118 millions $ CA



Conseiller de Kratos Defense & Security Solutions dans le cadre de la vente de sa division de la sécurité publique à Securitas



Conseiller de etc. venues dans le cadre de son partenariat avec Benchmark



Conseiller de Acolyte Group dans le cadre de sa vente à General LED Holdings



Conseiller de Tiger Optics LLC dans le cadre de son acquisition par Union Park Capital LLC



Conseiller de Tessi dans le cadre de son acquisition et de son financement d'Owliance



Conseiller de LBO France dans le cadre du refinancement de FH Ortopedics



Conseiller de First Cobalt Corp. dans le cadre de son acquisition de US Cobalt Inc. pour un montant de 98 millions $

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (mondial)

À l'échelle mondiale, Gestion de patrimoine Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires de 112,6 millions $ au T1/19.

patrimoine Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires de 112,6 millions $ au T1/19. Les actifs sous administration au Canada et les actifs sous gestion au Royaume-Uni et en Europe et en Australie totalisaient 66,2 milliards $ à la fin du T1/194, une augmentation de 8,0 % par rapport à 61,3 milliards $ à la fin du T4/18 et une augmentation de 68,5 % par rapport à 39,3 milliards $ à la fin du T1/18.

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord)

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord) a généré des produits des activités ordinaires de 46,8 millions $ et, après les imputations intersectorielles et avant impôt, a comptabilisé un résultat net de 5,2 millions $ au T1/19.

patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord) a généré des produits des activités ordinaires de 46,8 millions $ et, après les imputations intersectorielles et avant impôt, a comptabilisé un résultat net de 5,2 millions $ au T1/19. Les actifs sous administration au Canada totalisaient 18,9 milliards $ au 30 juin 2018, en hausse de 21,5 % en regard de 15,6 milliards $ à la fin du trimestre précédent et de 49,3 % en regard de 12,7 milliards $ à la fin du T1/18 4 .

totalisaient 18,9 milliards $ au 30 juin 2018, en hausse de 21,5 % en regard de 15,6 milliards $ à la fin du trimestre précédent et de 49,3 % en regard de 12,7 milliards $ à la fin du T1/18 . Les actifs sous gestion au Canada (discrétionnaires) totalisaient 3,7 milliards $ au 30 juin 2018, en hausse de 32,2 % en regard de 2,8 milliards $ à la fin du trimestre précédent et de 40,6 % en regard de 2,6 milliards $ à la fin du T1/18 4 .

(discrétionnaires) totalisaient 3,7 milliards $ au 30 juin 2018, en hausse de 32,2 % en regard de 2,8 milliards $ à la fin du trimestre précédent et de 40,6 % en regard de 2,6 milliards $ à la fin du T1/18 . Gestion de patrimoine Canaccord Genuity comptait 148 équipes de conseillers6 à la fin du T1/19, soit six équipes de plus qu'au 31 mars 2018, et treize équipes de plus qu'au 30 juin 2017.

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Royaume-Uni et Europe)

Les activités de gestion de patrimoine au Royaume-Uni et en Europe ont généré des produits des activités ordinaires de 65,8 millions $ et, après les imputations intersectorielles et compte non tenu des éléments importants, ont affiché un résultat net de 13,5 millions $ avant impôt au T1/19 1 .

ont généré des produits des activités ordinaires de 65,8 millions $ et, après les imputations intersectorielles et compte non tenu des éléments importants, ont affiché un résultat net de 13,5 millions $ avant impôt au T1/19 . Les actifs sous gestion (discrétionnaires et non discrétionnaires) ont atteint 46,4 milliards $ (26,9 milliards £) au 30 juin 2018, en hausse de 3,5 % en regard de 44,9 milliards $ (24,8 milliards £) à la fin du trimestre précédent et de 80,3 % par rapport à 25,8 milliards $ (15,3 milliards £) au 30 juin 20174. Évalués en monnaie locale (livre sterling), les actifs sous gestion au 30 juin 2018 avaient augmenté de 8,5 % par rapport à ceux au 31 mars 2018 et de 75,8 % par rapport à ceux au 30 juin 20174.

Mesures non conformes aux IFRS

Les mesures non conformes aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») présentées comprennent les actifs sous administration, les actifs sous gestion, la valeur comptable par action ordinaire après dilution et des chiffres qui ne tiennent pas compte des éléments importants. Les éléments importants correspondent aux frais de restructuration, à l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'un regroupement d'entreprises, à la dépréciation du goodwill et d'autres actifs, aux éléments de la charge liée aux acquisitions, qui comprennent les frais comptabilisés dans le cadre de projets d'acquisition réalisés ou non, les profits et pertes liés aux cessions d'activités, y compris la comptabilisation de profits de change réalisés à la cession d'établissements à l'étranger, certaines charges comptables liées à la modification apportée au régime d'intéressement à long terme de la Société comptabilisées à compter du 31 mars 2018, certains coûts relatifs aux mesures incitatives liés à l'acquisition de Hargreave Hale, ainsi que certains éléments de charges habituellement compris dans les frais de développement qui, de l'avis de la direction, reflètent une charge unique autre que d'exploitation. La valeur comptable par action ordinaire après dilution correspond au total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté en fonction du produit supposé de l'exercice des options et des bons de souscription et de la conversion des débentures convertibles, divisé par le nombre d'actions ordinaires en circulation après dilution, y compris les montants estimés liés aux engagements à l'égard de l'émission d'actions, dont aux termes des options, bons de souscription et débentures convertibles, et qui, depuis le T1/14, est ajustée pour tenir compte des actions achetées dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA ») de la Société qui n'ont pas encore été annulées ainsi que du nombre estimatif de renonciations aux actions attribuées dont les droits n'ont pas été acquis aux termes des régimes de paiements fondés sur des actions.

La direction est d'avis que ces mesures non conformes aux IFRS permettront une meilleure évaluation du rendement d'exploitation des activités de la Société et favoriseront une comparaison significative des résultats de la période considérée avec ceux des périodes antérieures et futures. Les chiffres présentés compte non tenu des éléments importants fournissent des renseignements utiles en excluant certains éléments qui pourraient ne pas être représentatifs des résultats d'exploitation de base de la Société. Il existe une restriction à l'utilisation de ces chiffres présentés compte non tenu des éléments importants, puisque les incidences comptables de ces éléments selon les IFRS reflètent effectivement les résultats financiers sous-jacents des activités de la Société; ainsi, ces incidences doivent être prises en compte dans l'évaluation et l'analyse des résultats financiers de la Société. Par conséquent, la direction estime que les mesures du rendement financier de la Société conformes aux IFRS et celles non conformes aux IFRS doivent être prises en compte parallèlement.

Principales informations financières compte non tenu des éléments importants1









Trimestres clos les 30 juin Variation par

rapport au

trimestre

correspondant de

l'exercice précédent (en milliers $ CA, sauf les montants par action et les pourcentages) 2018 2017 Total des produits des activités ordinaires selon les IFRS 274 123 $ 199 808 $ 37,2 % Total des charges selon les IFRS 252 241 201 580 25,1 % Produits des activités ordinaires





Éléments importants comptabilisés par Canaccord Genuity -- -- -- Total des produits des activités ordinaires compte non tenu des





éléments importants 274 123 199 808 37,2 % Charges





Éléments importants comptabilisés par Canaccord Genuity







Amortissement des immobilisations incorporelles 579 580 (0,2) %

Frais de restructuration2 1 316 448 193,8 %

Frais connexes aux acquisitions 1 173 -- négl. Éléments importants comptabilisés par Gestion de patrimoine Canaccord Genuity







Amortissement des immobilisations incorporelles 2 856 1 324 115,7 %

Frais connexes aux acquisitions -- 2 184 (100,0) %

Coûts relatifs aux mesures incitatives liés à l'acquisition3 1 543 -- négl. Total des éléments importants 7 467 4 536 64,6 % Total des produits des activités ordinaires compte non tenu des





éléments importants 274 123 199 808 37,2 % Total des charges compte non tenu des éléments importants 244 774 197 044 24,2 % Résultat net avant impôt sur le résultat - ajusté 29 349 2 764 $ négl. Impôt sur le résultat - ajusté 4 314 1 149 275,5 % Résultat net − ajusté 25 035 $ 1 615 $ négl. Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires, ajusté 21 651 (627) négl. Résultat par action ordinaire − de base, ajusté 0,23 $ (0,01) $ négl. Résultat par action ordinaire − après dilution, ajusté 0,19 $ (0,01) $ négl.

1) Les chiffres ne tenant pas compte des éléments importants sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 5. 2) Les frais de restructuration pour le trimestre clos le 30 juin 2018 ont été engagés dans le cadre des activités sur les marchés des capitaux au Royaume-Uni. 3) Les coûts relatifs aux mesures incitatives liés à l'acquisition de Hargreave Hale sont déterminés en fonction de l'atteinte de cibles financières et d'autres critères de rendement. négl. : négligeable

Résultats sectoriels pour le trimestre clos le 30 juin 2018





















Compte non tenu

des éléments importantsA IFRS (en milliers $ CA, sauf les montants par

action) Canaccord Genuity Gestion de

patrimoine

Canaccord

Genuity Non sectoriel et autres Total Total Produits des activités ordinaires 156 172 $ 112 576 $ 5 375 $ 274 123 $ 274 123 $ Charges (141 771) (94 923) (15 547) (252 241) (252 241) Imputations intersectorielles (4 305) (3 347) 7 652 -- -- Résultat avant impôt sur le résultat et











éléments importants 10 096 $ 14 306 $ (2 520) $ 21 882 $ 21 882 $ Éléments importantsA











Amortissement des immobilisations













incorporelles 579 2 856 -- 3 435 --

Frais de restructuration 1 316 -- -- 1 316 --

Frais connexes aux acquisitions 1 173 -- -- 1 173 --

Coûts relatifs aux mesures incitatives













liés à l'acquisition -- 1 543 -- 1 543 -- Total des éléments importants 3 068 4 399 -- 7 467 -- Résultat avant impôt sur le résultat 13 164 $ 18 705 $ (2 520) $ 29 349 $ 21 882 $

Recouvrement (charge) d'impôt sur













le résultatB (2 337) (2 805) 828 (4 314) (3 233)

Participations ne donnant pas le













contrôle (1 033) -- -- (1 033) (1 033)

Dividendes sur actions privilégiéesC (1 366) (985) -- (2 351) (2 351)

Non sectoriel et autresC (983) (709) 1 692



Résultat net attribuable aux actionnaires











ordinaires 7 445 14 206 -- 21 651 15 265 Facteurs du RPA après dilution











Intérêt sur les débentures













convertibles, net d'impôtC 490 354 -- 844 844

7 936 14 559 -- 22 495 16 109 Nombre moyen d'actions, après











dilutionD 117 541 117 541

117 541 117 541 Résultat par action, après dilution,











compte non tenu des éléments











importantsA 0,07 $ 0,12 $ -- 0,19 $ -- Résultat par action, après dilution, selon











les IFRS -- -- -- -- 0,14 $





A) Les chiffres ne tenant pas compte des éléments importants sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 5. B) Répartition de la provision pour impôt consolidée en fonction de l'estimation faite par la direction par région et par division. C) Répartition aux secteurs des marchés des capitaux et de gestion de patrimoine en fonction des produits des activités ordinaires. D) S'entend du nombre d'actions diluées utilisé pour calculer le RPA après dilution.

Chers actionnaires,

Nos résultats du premier trimestre de l'exercice 2019 font état de la stabilité des données fondamentales de notre entreprise, tant à l'égard des produits des activités ordinaires que des charges. Au cours du trimestre, Groupe Canaccord Genuity Inc. a enregistré des produits des activités ordinaires records de 274,1 millions $, soit une augmentation de 37,2 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

L'incidence de l'incertitude politique et des tensions commerciales au cours de la période a été contrebalancée par une croissance des bénéfices saine dans la plupart de nos principaux marchés, alimentée par la vigueur de l'économie américaine, le resserrement des marchés de l'emploi en Amérique du Nord et la hausse des prix des produits de base - facteurs qui ont tous contribué à l'accroissement des activités et à la participation des clients au cours d'un trimestre habituellement caractérisé par un manque de vigueur. La croissance des produits des activités ordinaires générée lors du trimestre a été assez généralisée au sein de nos secteurs des marchés des capitaux et de gestion de patrimoine qui ont dégagé des produits des activités ordinaires respectivement de 156,2 millions $ et 112,6 millions $.

Compte non tenu des éléments importants1, nous avons engagé des charges plus importantes qu'au premier trimestre de l'exercice précédent, à l'appui de l'intensification des activités sur les marchés des capitaux et de la croissance du secteur de gestion du patrimoine au Royaume-Uni et au Canada. En dépit de cette augmentation, le ratio des charges à l'échelle de la Société a diminué de 9,3 points de pourcentage d'un exercice à l'autre, ce qui témoigne de la priorité que nous continuons d'accorder à la compression des coûts dans l'ensemble de nos activités.

Pour le trimestre considéré, le résultat net, compte non tenu des éléments importants1, s'est établi à 25,0 millions $, soit une hausse considérable par rapport à 1,6 million $ il y a un an. Cette hausse s'est traduite par un résultat par action ordinaire après dilution, compte non tenu des éléments importants1, de 0,19 $ pour le trimestre, et nous estimons que 63 %, ou 0,12 $, de ce montant est attribuable à l'accroissement de nos activités mondiales de gestion de patrimoine.

Une rentabilité accrue fondée sur l'accroissement des activités de gestion de patrimoine

À la fin du trimestre, le total des actifs pour le compte de nos clients s'est hissé à 66,2 milliards $, ce qui représente une amélioration marquée de 68,5 % par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent.

Par suite de l'acquisition de Hargreave Hale en septembre 2017, nos activités de gestion du patrimoine élargies au Royaume-Uni et en Europe ont affiché une croissance des produits des activités ordinaires d'un exercice à l'autre de 73,0 % au cours du trimestre. Évalués en monnaie locale, les actifs pour le compte de nos clients dans ce secteur ont grimpé de 75,8 % sur 12 mois et de 8,5 % séquentiellement, pour se chiffrer à 26,9 milliards £. Nous continuons de réaliser des progrès soutenus au chapitre de l'intégration de Hargreave Hale. Nous prévoyons la poursuite de la croissance interne et une amélioration des marges dans ce secteur, compte tenu des efforts collectifs déployés par nos équipes dans cette région pour tabler sur leurs forces complémentaires en vue d'offrir un rendement des placements robuste, une expérience client améliorée et un meilleur niveau d'engagement et de dévouement de la part des employés.

Le total des actifs dans nos activités de gestion de patrimoine au Canada a progressé de 49,3 % sur 12 mois et de 21,5 % séquentiellement, pour atteindre 18,9 milliards $. Les produits des activités ordinaires dans ce secteur ont bondi de 26,7 % comparativement à ceux du premier trimestre de l'exercice précédent, pour s'établir à 46,8 millions $. Au cours du trimestre, nous avons accueilli de nouvelles équipes de conseillers et obtenu des actifs de clients additionnels à Vancouver, à Winnipeg, à Edmonton et à Toronto. L'apport aux produits des activités ordinaires et au résultat net attribuable à ces ajouts sera mieux quantifié lors des prochaines périodes de présentation de l'information financière.

1 Les chiffres ne tenant pas compte des éléments importants sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 5.

Le recrutement au Canada s'intensifie, les conseillers en placement chevronnés reconnaissant de plus en plus les avantages et les occasions que procure une plateforme indépendante pour leurs activités et leurs clients, laquelle donne accès à une vaste expertise et à de multiples occasions à l'échelle mondiale. En effet, la taille moyenne du portefeuille par équipe de conseillers en placement dans ce secteur a progressé de plus de 80 % au cours des deux derniers exercices seulement.

Dans l'ensemble de nos activités de gestion de patrimoine, nous continuons à investir dans le renforcement de notre expertise en matière de services d'arrière-guichet et dans la mise en œuvre de solutions technologiques susceptibles de rehausser l'efficacité de nos processus, de façon à pouvoir intégrer harmonieusement les nouveaux experts en placement et les nouveaux clients au fil de l'accroissement de notre envergure et de nos actifs dans ce secteur.

De meilleurs résultats pour nos clients des marchés des capitaux et une meilleure position concurrentielle

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2019, Canaccord Genuity a participé à 92 transactions, mobilisant 11,2 milliards $ pour des sociétés de croissance mondiales.

Les produits tirés de nos activités mondiales sur les marchés des capitaux ont bondi de 28,3 % sur 12 mois pour s'établir à 156,2 millions $, en raison essentiellement des niveaux des activités de financement de sociétés et de consultation plus élevés aux États-Unis, au Canada et en Australie au cours d'un trimestre généralement caractérisé par sa lenteur.

Au cours du trimestre, les produits issus des activités de consultation et de prise ferme ont augmenté respectivement de 30,4 % et 75,8 % par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Nous continuons à observer une tendance généralisée pour des transactions de plus grande envergure dans l'ensemble de nos activités de consultation, ce qui rend compte de la demande croissante pour des conseils indépendants sans conflits d'intérêts. Les produits tirés des activités de négociation à titre de contrepartiste pour la période considérée se sont accrus de 19,4 % d'un exercice à l'autre, du fait surtout de l'intensification des activités sur les marchés aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Nos activités aux États-Unis ont été le principal vecteur de nos résultats trimestriels, dégageant à elles seules des produits des activités ordinaires trimestriels records de 76,2 millions $. Toujours au cours du trimestre considéré, les produits tirés des activités de financement de sociétés et de consultation ont augmenté respectivement de 262,9 % et 29,0 % par rapport à l'exercice précédent et notre groupe Actions institutionnelles s'est à nouveau distingué. Compte non tenu des éléments importants, ce secteur a inscrit une marge bénéficiaire avant impôt de 10,0 %, soit une amélioration marquée par comparaison de la perte de 4,1 % enregistrée à la période correspondante de l'exercice précédent.

Nos activités sur les marchés des capitaux au Canada ont également produit un résultat trimestriel appréciable. Au cours du trimestre, ce secteur a conservé son avance en tant que banque d'investissement indépendante de premier plan au Canada, mobilisant presque 70 % plus de capitaux que son plus proche concurrent indépendant. Les volumes de négociation dans ce secteur ont reculé en raison de la volatilité réduite et du caractère saisonnier des activités au cours du trimestre. Néanmoins, Canaccord Genuity et Jitneytrade sont demeurés en tête de peloton quant aux volumes de négociation sur des blocs de titres au Canada. Par suite de la clôture de l'acquisition de Jitneytrade au cours du trimestre, nous prévoyons que l'apport croissant de ce secteur se reflétera sur les prochaines périodes de présentation de l'information financière.

Nos activités sur les marchés des capitaux en Australie se sont démarquées par leur dynamisme dans l'ensemble des secteurs et ont conservé leur position dans cette région à titre de banque d'investissement de premier plan axée sur les actions de sociétés à petite capitalisation. Ce secteur est un pilier de plus en plus important pour notre plateforme mondiale et son apport au total des produits des activités ordinaires du secteur des marchés des capitaux a augmenté de 123 % d'un exercice à l'autre.

Les résultats du premier trimestre de nos activités au Royaume-Uni, en Europe et à Dubaï ont été touchés par le moment de la clôture des transactions dans ces régions. Vu l'importance de la composante consultations, le moment de la comptabilisation des produits des activités ordinaires d'un trimestre à l'autre peut être inégal dans ce secteur. Au cours de la période, nous avons aussi entrepris d'autres démarches pour ajuster la composition de notre personnel dans la région dans un souci d'harmonisation plus poussée avec notre plateforme mondiale.

Nous continuons de déployer des efforts pour créer un réseau mondial unifié d'experts en financement de sociétés, en vente, en négociation et en recherche qui constitue un élément différenciateur important dans toutes les régions où nous exerçons nos activités. Au cours du trimestre considéré, les produits des activités ordinaires par employé tirés de nos activités mondiales sur les marchés des capitaux ont grimpé de 25,3 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, et nous visons toujours de plus grands gains d'efficacité et des capacités d'exécution rehaussées.

Exécution sans faille de notre stratégie pour assurer une plus grande réussite à long terme

À l'aube du deuxième trimestre, les données fondamentales du marché demeurent largement favorables et les éléments propices à une conjoncture de marché opportune pour les titres de croissance sont toujours en place et appuient les activités stratégiques de fusions et d'acquisitions et de mobilisation de capitaux.

Même si notre secteur est appelé à composer avec des incertitudes variées pouvant avoir une incidence sur la confiance des investisseurs, nous démontrons plus que jamais que notre entreprise est positionnée judicieusement pour faire face à des épisodes de volatilité périodiques pendant que nous maintenons l'accent sur l'atteinte de nos objectifs à court et à moyen terme.

Compte tenu des signes qui laissent envisager un contexte économique difficile pour les titres de croissance, nous prévoyons que la hausse des prix des produits de base se traduira par une intensification des activités dans le secteur des ressources naturelles, véritable pierre d'assise de notre Société tout au long de son histoire. Nous nous attendons aussi à ce que les secteurs non traditionnels dans lesquels Canaccord Genuity occupe une forte position, comme ceux du cannabis et des actifs numériques, suscitent un intérêt plus marqué.

Je suis d'avis que grâce à l'apport croissant de nos activités de gestion de patrimoine, nous serons mieux outillés pour gérer les périodes moins florissantes sur le plan des nouvelles émissions d'actions et des activités de consultation et que nos activités sur les marchés des capitaux possèdent l'envergure requise pour offrir à nos clients un niveau de service uniforme dans l'ensemble de nos marchés. En outre, notre plateforme de négociation élargie au Canada nous permettra de nous tailler une part encore plus avantageuse des activités de négociation lors des périodes présentant un fort volume.

La Société dispose toujours de capitaux suffisants pour être en mesure d'investir dans ses priorités stratégiques, grâce à un fonds de roulement de 563,6 millions $.

Indifféremment du contexte de marché, nous continuerons d'exécuter notre stratégie qui consiste à procurer une plus grande stabilité à long terme et des rendements plus prévisibles pour nos actionnaires. Nous pouvons compter sur un bassin de professionnels chevronnés qui s'engagent à fournir des occasions différenciées et un service exceptionnel aux clients, ainsi que sur une composition des produits des activités ordinaires diversifiée qui nous permet de tirer parti de la conjoncture, quelle qu'elle soit.

Salutations cordiales,

Dan Daviau

Président et chef de la direction

Groupe Canaccord Genuity Inc.

ACCÈS AUX RÉSULTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS

Les investisseurs, les représentants des médias et les autres parties intéressées peuvent consulter le présent communiqué sur les résultats trimestriels et des informations financières additionnelles à l'adresse www.canaccordgenuitygroup.com/FR/IR/FinReports/Pages/default.aspx.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBÉMISSION

Les parties intéressées sont invitées à écouter la conférence de la Société portant sur ses résultats du premier trimestre, à partir d'une webémission en direct ou en utilisant notre ligne sans frais. La tenue de la conférence téléphonique est prévue le jeudi 2 août 2018 à 5 h (heure du Pacifique), à 8 h (heure de l'Est), à 13 h (heure du Royaume-Uni), à 20 h (heure normale de la Chine) et à 22 h (HNE) (heure de l'Australie). Les membres de la haute direction commenteront alors les résultats et répondront aux questions des analystes et des investisseurs institutionnels.

La conférence est accessible en direct et archivée sous forme de fichier audio à l'adresse suivante : http://www.canaccordgenuitygroup.com/FR/NewsEvents/Pages/Events.aspx.

Les analystes et investisseurs institutionnels peuvent se joindre à la conférence en composant l'un des numéros suivants :

647-427-7450 (à Toronto )

) 1 888 231-8191 (sans frais en Amérique du Nord)

0 800-051-7107 (sans frais du Royaume-Uni)

0 800-91-7449 (sans frais de la France )

) 10 800-714-1191 (sans frais de la Chine du Nord)

10 800-140-1195 (sans frais de la Chine du Sud)

1 800-287-011 (sans frais de l'Australie)

800-017-8071 (sans frais des Émirats arabes unis)

Demandez de participer à la conférence téléphonique sur les résultats du T1/19 de Groupe Canaccord Genuity Inc. Si nécessaire, le mot de passe est 5096969.

Une version en différé de la conférence sera accessible environ deux heures après la conférence en direct du 2 août 2018, et ce, jusqu'au 4 octobre 2018 au 416-849-0833 ou au 1 855 859-2056 au moyen du code 5096969 suivi du dièse (#).

À PROPOS DE GROUPE CANACCORD GENUITY INC.

Par l'entremise de ses principales filiales, Groupe Canaccord Genuity Inc. (la « Société ») est une entreprise de services financiers de plein exercice indépendante et de premier plan, qui exerce ses activités dans deux des principaux segments du secteur des valeurs mobilières : la gestion de patrimoine et les marchés des capitaux. Depuis sa création en 1950, la Société est mue par un engagement indéfectible à bâtir des relations clients durables. Nous y parvenons en générant de la valeur par des solutions de placement, des services de courtage et des services de financement de sociétés complets pour notre clientèle constituée de particuliers, d'institutions et de sociétés. La Société exploite des bureaux de gestion de patrimoine au Canada, au Royaume-Uni, à Guernesey, à Jersey, à l'île de Man et en Australie. Canaccord Genuity, la division internationale des marchés des capitaux, exerce ses activités en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe, en Asie, en Australie et au Moyen-Orient. Pour nous, il n'existe pas de marchés étrangers.MC

Groupe Canaccord Genuity Inc. est coté sous le symbole CF à la Bourse de Toronto. Les actions privilégiées de série A de Canaccord Genuity sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole CF.PR.A. et les actions privilégiées de série C de Canaccord Genuity sont inscrites sous le symbole CF.PR.C.

