Gold Coast 2018 - le 8 avril 2018 - Résultats du jour 3 et apercu d'Équipe Canada au jour 4

7 médailles pour le Canada au Jour 3 : 3 or, 3 argent et 1 bronze

GOLD COAST, Australie, 7 avril, 2018

Gymnastique artistique - Or - Ellie Black . Malgré une chute à la poutre, Black a mérité le meilleur pointage au saut et au sol pour remporter le titre du Commonwealth avec un total de 54.20.





Or - Kylie Masse 200 dos

Argent - Taylor Ruck50m libre

Argent - 4x200m relais libre - Oleksiak, Ruck, Sanchez, Smith R.

Argent - Aurélie Rivard - 200m QNI SM10

Bronze - Taylor Ruck100m dos

Haltérophilie - OR - Femmes 63 kg - Maude Charron a établi un nouveau record du Commonwealth en route vers la médaille d'or

Résultats - Jour 3

Sport Evénement Compétiteur Résultat Badminton Par équipe mixte Quart de finale LI, YAKURA, HONDERICH, TAM, LINDEMAN, TSAI, YANG, HO-SHUE Défaite Basketball Hommes Ronde prélQNIinaire Groupe A CANADA VS. NIGÉRIA Victoire Boulingrin Hommes Triplette - Section A, Rd 5, Match 1 STADNYK C, WILSON, LEFRESNE Victoire Boulingrin Femmes Simple - Sec. A, Rd 5, Match 1 MCKERIHEN VS. ANDERSON (NFK) Défaite Boulingrin Hommes Doublette - Section A, Rd 5, Match 1 BESTER, STADNYK R Défaite Boulingrin Hommes Triplette Quart de finale A STADNYK C, WILSON, LEFRESNE Victoire Boulingrin Femmes Quadrette Quart de finale A CHINERY, FOSTER, COOPER, WESTLAKE Victoire Boulingrin Femmes Simple Quart de finale A MCKERIHEN Victoire Boxe Hommes 56kilo - Huitième de finale BASRAN VS. AAREE (KIR) Victoire Cyclisme - piste Hommes Sprint Qualifications BARRETTE 9e Cyclisme - piste Hommes Sprint Qualifications RITTER 11e Cyclisme - piste Hommes Sprint Qualifications ST-LOUIS PIVIN 19e Cyclisme - piste Hommes Sprint Huitième de finale - Série 8 BARRETTE Défaite Cyclisme - piste Hommes Sprint Huitième de finale - Série 6 RITTER Défaite Cyclisme - piste Hommes 15km Départ groupé Qualifications - Série 1 CAVES 10e Cyclisme - piste Hommes 15km départ groupé Qualifications - Série 1 JAMIESON 14e Cyclisme - piste Hommes 15km départ groupé Qualifications - Série 2 FOLEY 9e Cyclisme - piste Femmes 25km Course aux points Finale ROORDA 19e Cyclisme - piste Femmes 25km Course aux points Finale BEVERIDGE 22e Cyclisme - piste Femmes 25km Course aux points Finale GIBSON 8e Cyclisme - piste Femmes 500m Contre la montre WALSH 10e Cyclisme - piste Femmes 500m Contre la montre GENEST 9e Cyclisme - piste Hommes 15km Départ groupé Finale FOLEY DNF Cyclisme - piste Hommes 15km Départ groupé Finale CAVES DNF Gymnastique artistique Hommes - concours multiple individuel COURNOYER 7e Gymnastique artistique Femmes - concours multiple individuel BLACK Or Gymnastique artistique Femmes - concours multiple individuel ONYSHKO 8e Haltérophilie Hommes 77kg VACHON 4e Haltérophilie Femmes 63kg CHARRON Or Haltérophilie Hommes 85kg MARINEAU 8e Hockey Hommes Poule A CANADA VS. ÉCOSSE Victoire Natation Hommes 200m papillon - Série 2 DARRAGH 1e Natation Femmes 200m brasse - Série 1 SMITH K 1e Natation Femmes 200m brasse - Série 2 HARVEY 3e Natation Femmes 200m brasse - Série 2 DARCEL 4e Natation Hommes SB8 100m brasse Série 1 VACHON 8e Natation Femmes SM10 200m QNI Série 1 RIVARD 1e Natation Femmes SM10 200m QNI Série 1 RYAN 4e Natation Femmes SM10 200m QNI Série 2 ROXON 4e Natation Femmes 50m papillon - Série 3 OLEKSIAK 2e Natation Femmes 50m papillon - Série 4 SMITH R 2e Natation Hommes 100m libre - Série 6 THORMEYER 3e Natation Hommes 100m libre - Série 7 KISIL 1e Natation Hommes 100m libre - Série 7 GAZIEV 7e Natation Hommes 200m papillon Finale DARRAGH 6e Natation Femmes 50m libre Finale RUCK Argent Natation Femmes 50m libre Finale SANCHEZ 6e Natation Femmes 100m dos Finale RUCK Bronze Natation Femmes 100m dos Finale HANNAH 8e Natation Femmes 100m dos Finale MASSE Or Natation Femmes 50m papillon Demi-finale 2 SMITH 3e Natation Femmes 50m papillon Demi-finale 2 OLEKSIAK 2e Natation Hommes 100m libre Demi-finale 2 THORMEYER 6e Natation Hommes 100m libre Demi-finale 2 KISIL 3e Natation Femmes 200m brasse Finale SMITH 4e Natation Hommes SB8 100m brasse Finale VACHON 8e Natation Femmes SM10 200m QNI Finale RIVARD Argent Natation Femmes SM10 200m QNI Finale ROXON 8e Natation Femmes SM10 200m QNI Finale RYAN 7e Natation Femmes 4 x 200m relais libre Finale OLEKSIAK, RUCK, SANCHEZ, SMITH R Argent Tennis de table Hommes Équipe Huitième de finale WANG, BERNADET, MEDJUGORAC Défaite Tennis de table Femmes Équipe Quart de finale 3 ZHANG, COTE, YEUNG Défaite Triathlon Relais mixte par équipe Finale BROWN, SHARPE, MISLAWCHUK, RIDENOUR 4e

GOLD COAST 2018

APERÇU DE L'ACTION D'ÉQUIPE CANADA AU JOUR 4 - 8 AVRIL 8 2018

Le Canada entame le Jour 4 au 3e rang des Jeux, avec un total de 18 médailles

L'athlétisme commence aujourd'hui et fait partie des 31 événements de médaille - le plus grand total disponible jusqu'ici!

Athlétisme

Marche de 20 km hommes - Evan Dunfee , 4 e aux Jeux Olympiques de Rio, détient le record canadien au 50km et est définitivement à surveiller dans cette course.





5000m masculin - Mohammed Ahmed - Détenteur du record canadien à cette épreuve, Ahmed est classé 3 e au Commonwealth et a de bonnes chances de médailles.





Keirin femmes - Amelia Walsh et Lauriane Genest - Genest est la révélation de l'équipe, médaillée de bronze à sa toute première course internationale.





Départ groupé féminin - Steph Roorda , Allison Beveridge et Ariane Bonhomme - le Canada a de bonnes chances à cette épreuve.





1000m contre-la-montre hommes - Stefan Ritter et Aidan Caves - Stefan est le détenteur du record du monde junior à cette épreuve.





Femmes 200m dos Finale - Préliminaires pour déterminer les finalistes

Hommes 100m libre Finale - Yuri Kisil , Markus Thormeyer

Hommes 200m QNI SM8 Finale - Finalistes à déterminer

Femmes 100m libre S9 Finale - Finalistes à déterminer

Femmes 200m QNI Finale - Préliminaires pour déterminer les finalistes

Femmes 50m papillon Finale - Penny Oleksiak , Rebecca Smith

Hommes relais 4 x 200m libre Finale





Femmes 75kg - Marie-Ève Beauchemin-Nadeau est la championne en titre des Jeux du Commonwealth et médaillée d'argent de Delhi 2010 en plus d'être Olympienne de 2016 à Rio - elle cherchera à répéter sa médaille d'or ici à Gold Coast .





Femmes 69kg - Andréanne Messier possède surtout de l'expérience aux championnats du monde junior mais est classée 4 e au Commonwealth et pourrait remporter une médaille.





Hommes 94 kg - Boady Santavy - Classé 1er des nations du Commonwealth, il pourrait remporter sa première médaille de Jeux multisports ici à Gold Coast .

Horaire quotidien d'Équipe Canada- 8 Avril

Sport Endroit Debut Epreuve Phase Competiteur Notes Athlétisme Currumbin Beachfront 7:00 Hommes 20km marche Finale FNL- DUNFEE

Athlétisme Currumbin Beachfront 7:00 Hommes 20km marche Finale FNL- THORNE

Athlétisme Carrara Stadium 14:00 Hommes Lancer du marteau Finale FNL- KEENAN

Athlétisme Carrara Stadium 14:45 Hommes 100m Ronde 1 - Série 1 RND1 MAKINDE

Athlétisme Carrara Stadium 15:27 Hommes 100m Ronde 1 - Série 8 RND1 EFFAH

Athlétisme Carrara Stadium 15:21 Hommes 100m Ronde 1 - Série 7 RND1 SMELLIE

Athlétisme Carrara Stadium 16:35 Hommes Lancer du poids Qual. Ronde - Groupe B QUAL NEDOW Tim

Athlétisme Carrara Stadium 16:40 Hommes 5000m Finale FNL- AHMED

Athlétisme Carrara Stadium 17:35 Hommes 100m Demi-finale 1 SFNL POTENTIEL

Athlétisme Carrara Stadium 17:42 Hommes 100m Demi-finale 2 SFNL POTENTIEL

Athlétisme Carrara Stadium 17:49 Hommes 100m Demi-finale 3 SFNL POTENTIEL

Basketball Townsville E & C Centre 18:30 Femmes Ronde préliminaire Groupe A GPA- CANADA VS. AUSTRALIE

Boulingrin Broadbeach Bowls Club 9:01 Hommes Triplette Demi-finale SFNL CANADA VS. AUSTRALIE STADNYK C, WILSON, LEFRESNE Boulingrin Broadbeach Bowls Club 9:00 Femmes Quadrette Demi-finale SFNL CANADA VS. AUSTRALIE CHINERY, FOSTER, COOPER, WESTLAKE Boulingrin Broadbeach Bowls Club 12:30 Hommes Triplette - Match médaille de bronze FNL- POTENTIEL

Boulingrin Broadbeach Bowls Club 12:30 Hommes Triplette - Match médaille d'or FNL- POTENTIEL

Boulingrin Broadbeach Bowls Club 12:30 Femmes Simple demi-finale SFNL MCKERIHEN VS. TBD

Boulingrin Broadbeach Bowls Club 17:30 Femmes simple - match médaille de bronze FNL- POTENTIEL

Boulingrin Broadbeach Bowls Club 17:30 Femmes simple - match médaille d'or FNL- POTENTIEL

Boxe Oxenford Studios 13:17 Hommes 64kg Huitième de finale RND16 BLUMENFELD VS. McKECHNIE (SCO)

Boxe Oxenford Studios 19:17 Femmes 69kg quart de finale 4 QFNL PARENT VS. SIMBI (KEN)

Cyclisme- piste Anna Meares Velodrome 17:37 Femmes Keirin première ronde - Série 2 RND1 GENEST

Cyclisme- piste Anna Meares Velodrome 17:42 Femmes Keirin première ronde - Série 3 RND1 WALSH

Cyclisme- piste Anna Meares Velodrome 17:47 Hommes 40km qual. Course aux points -Série 1 QUAL GEE, LAMOUREUX

Cyclisme- piste Anna Meares Velodrome 18:12 Hommes 40km qual. Course aux points -Série 2 QUAL FOLEY

Cyclisme- piste Anna Meares Velodrome 18:37 Femmes Keirin Repêchage première ronde - Série 1 RND1 POTENTIEL

Cyclisme- piste Anna Meares Velodrome 18:42 Femmes Keirin Repêchage première ronde - Série 2 RND1 POTENTIEL

Cyclisme- piste Anna Meares Velodrome 18:47 Hommes 1000m contre-la-montre FNL- RITTER, CAVES

Cyclisme- piste Anna Meares Velodrome 20:05 Femmes Keirin Deuxième ronde - Série 1 RND2 POTENTIEL

Cyclisme- piste Anna Meares Velodrome 20:10 Femmes Keirin Deuxième ronde - Série 2 RND2 POTENTIEL

Cyclisme- piste Anna Meares Velodrome 20:24 Femmes 10km départ groupé Finale FNL- BEVERIDGE, ROORDA, BONHOMME

Cyclisme- piste Anna Meares Velodrome 20:39 Femmes Keirin Finale 7-12 FNL- POTENTIEL

Cyclisme- piste Anna Meares Velodrome 20:44 Femmes Keirin Finale 1-6 FNL- POTENTIEL

Cyclisme- piste Anna Meares Velodrome 21:01 Hommes 40km course aux points Finale FNL- POTENTIEL

Gymnastique artistique Coomera Indoor Sports Ctr 14:33 Hommes Exercice au sol Finale FNL- MORGAN

Gymnastique artistique Coomera Indoor Sports Ctr 15:27 Hommes Cheval d'arçons Finale FNL- CLAY

Gymnastique artistique Coomera Indoor Sports Ctr 15:27 Femmes Saut Finale FNL- OLSEN, BLACK

Gymnastique artistique Coomera Indoor Sports Ctr 16:46 Hommes Anneaux Finale FNL- MORGAN, COURNOYER

Gymnastique artistique Coomera Indoor Sports Ctr 16:46 Femmes Barres asymétriques Finale FNL- ROGERS, ONYSHKO

Haltérophilie Carrara Sports Arena 1 9:30 Femmes 69kg FNL- MESSIER Andreanne

Haltérophilie Carrara Sports Arena 1 14:00 Hommes 94kg FNL- SANTAVY Boady

Haltérophilie Carrara Sports Arena 1 18:30 Femmes 75kg FNL- BEAUCHEMIN-NADEAU Marie-Eve

Hockey Gold Coast Hockey Centre 11:30 Femmes Poule B GPB- CANADA VS. NOUVELLE-ZÉLANDE

Natation Optus Aquatic Centre 10:35 Femmes 200m dos - Série 2 Série CALDWELL, MASSE

Natation Optus Aquatic Centre 10:39 Femmes 200m dos - Série 3 Série RUCK

Natation Optus Aquatic Centre 10:54 Hommes 50m brasse - Série 5 Série WALL

Natation Optus Aquatic Centre 11:03 Femmes 100m libre - Série 3 Série OLEKSIAK

Natation Optus Aquatic Centre 11:08 Femmes 100m libre - Série 5 Série RUCK

Natation Optus Aquatic Centre 11:08 Femmes 100m libre - Série 5 Série SANCHEZ

Natation Optus Aquatic Centre 11:12 Hommes SM8 200m QNI Série 1 Série ZONA

Natation Optus Aquatic Centre 11:12 Hommes SM8 200m QNI Série 1 Série VACHON

Natation Optus Aquatic Centre 11:19 Femmes S9 100m libre Série 1 Série ROXON, BIRD, TRIPP

Natation Optus Aquatic Centre 11:25 Femmes 200m QNI - Série 1 Série SELTENREICH-HODGSON

Natation Optus Aquatic Centre 11:29 Femmes 200m QNI - Série 2 Série DARCEL, SANCHEZ

Natation Optus Aquatic Centre 11:42 Hommes 100m papillon - Série 4 Série DARRAGH

Natation Optus Aquatic Centre 11:40 Hommes 100m papillon - Série 3 Série BINNEMA

Natation Optus Aquatic Centre 11:52 Femmes 100m brasse - Série 3 Série KNELSON

Natation Optus Aquatic Centre 12:10 Femmes 100m brasse - Série 4 Série NICOL, SMITH K

Natation Optus Aquatic Centre 19:37 Femmes 200m dos Finale FNL- POTENTIEL

Natation Optus Aquatic Centre 19:43 Hommes 100m libre Finale FNL- KISIL, THORMEYER

Natation Optus Aquatic Centre 19:59 Femmes 100m libre Demi-finale 1 SFNL POTENTIEL

Natation Optus Aquatic Centre 20:03 Femmes 100m libre Demi-finale 2 SFNL POTENTIEL

Natation Optus Aquatic Centre 20:19 Hommes 50m brasse Demi-finale 1 SFNL POTENTIEL

Natation Optus Aquatic Centre 20:23 Hommes 50m brasse Demi-finale 2 SFNL POTENTIEL

Natation Optus Aquatic Centre 20:29 Hommes SM8 200m IM Finale FNL- POTENTIEL

Natation Optus Aquatic Centre 20:36 Femmes S9 100m libre Finale FNL- POTENTIEL

Natation Optus Aquatic Centre 20:53 Hommes 100m papillon Demi-finale 1 SFNL POTENTIEL

Natation Optus Aquatic Centre 20:58 Hommes 100m papillon Demi-finale 2 SFNL POTENTIEL

Natation Optus Aquatic Centre 21:03 Femmes 100m brasse Demi-finale 1 SFNL POTENTIEL

Natation Optus Aquatic Centre 21:08 Femmes 100m brasse Demi-finale 2 SFNL POTENTIEL

Natation Optus Aquatic Centre 21:24 Femmes 200m QNI Finale FNL- POTENTIEL

Natation Optus Aquatic Centre 21:36 Femmes 50m papillon Finale FNL- OLEKSIAK, SMITH

Natation Optus Aquatic Centre 21:55 Hommes 4 x 200m relais libre Finale FNL- CANADA BAGSHAW, KISIL, BELANGER, OLAFSON, THORMEYER

