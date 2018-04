Glencore-CEO zieht sich wegen Sanktionen aus Rusal-Board zurück

Von Oliver Griffin

LONDON (Dow Jones)--Der Rohstoffkonzern Glencore zieht Konsequenzen aus den US-Sanktionen gegen den russischen Aluminiumhersteller Rusal und dessen Mehrheitsaktionär EN+. Glencore-CEO Ivan Glasenberg zieht sich aus dem Board des russischen Unternehmens zurück. Glencore unternehme alle notwendigen Schritte, um nach den Sanktionen die Risiken für das Geschäft zu minimieren, teilte der Konzern mit.

EN+ und Rusal wurden am Freitag wegen ihrer Verbindungen zu dem russischen Milliardär Oleg Deripaska auf die US-Sanktinsliste gesetzt, wodurch die Aktien einbrachen. EN+ teilte mit, dass die Sanktionen deutlich negative Auswirkungen auf das Unternehmen haben werden. Die Aktien der EN+ wurden an der Londoner Börse vom Handel ausgesetzt.

Neben der Personalie kündigte Glencore an, Lieferverträge mit Rusal unter die Lupe zu nehmen. Diese Verträge seien finanziell nicht bedeutend für den Konzern. Glencore hatte eine unverbindliche Vereinbarung mit EN+ unterzeichnet, seine Aktien an Rusal in Anteile an EN+ zu tauschen. Diese Transaktion ist nun aber vom Tisch.

April 10, 2018