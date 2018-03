Givaudan will Naturex übernehmen - Naturex-Aktien legen zu, Givaudan verliert nur leicht

Der Aromen- und Riechstoffe-Hersteller Givaudan will das französische Unternehmen Naturex übernehmen.

Eine Vereinbarung zum Erwerb von 40,6% der Naturex -Aktien zu einem Preis von 135 EUR je Anteilsschein sei unterzeichnet worden, teilt Givaudan am Montag mit. Für die restlichen ausstehenden Aktien soll ein Barangebot in gleicher Höhe unterbreitet werden.

Naturex ist den Angaben zufolge auf die Herstellung von natürlichen Extrakten und Inhaltsstoffen spezialisiert und erwirtschaftete im Jahr 2017 einen Umsatz von 405 Mio EUR. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen an 16 Produktionsstandorten weltweit 1'700 Mitarbeiter.

Derzeit ist Naturex an der französischen Börse Euronext kotiert. Der von Givaudan offerierte Preis von 135 EUR je Aktie liegt um mehr als 40% über dem Schlusskurs von 95 EUR vom vergangenen Freitag. Mit der Offerte wird das Unternehmen mit insgesamt mit 1,29 Mrd EUR bewertet.

Der Verwaltungsrat und das Management von Naturex würden die Transaktion vollumfänglich unterstützen, heisst es in der Mitteilung. Die Vereinbarung stehe noch unter dem Vorbehalt aller entsprechenden behördlichen Genehmigungen.

Die Aktien von Givaudan sind am Montagmorgen leicht unter Druck. Allerdings werden die Titel heute Ex-Dividende gehandelt. Die heute Morgen angekündigte Übernahme wird von den Analysten in strategischer Hinsicht begrüsst, der Preis für die Übernahme wird aber als hoch angesehen.

Die Givaudan-Aktien geben am Montag bis 9.45 Uhr um 1,4% oder 29 CHF auf 2'124 CHF nach. Damit können die Titel den Dividenden-Abgang von 58 je Aktie CHF zur Hälfte wieder wettmachen. Der Gesamtmarkt SMI steht derweil 0,3% im Plus. Die an der französischen Börse gehandelten Naturex-Aktien legen derweil um 40,6% auf 133,60 EUR zu und notieren damit nur knapp unter dem offerierten Preis von 135 EUR.

Die Akquisition von Naturex sei aus strategischer Perspektive sinnvoll, da die natürlichen Inhaltsstoffen innerhalb der Gruppe höher gewichtet würden, schreibt Baader Helvea im Kommentar. Ausserdem biete die Transaktion beträchtliches Wachstumspotenzial.

Eine grössere Übernahme sei schon seit längerer Zeit im Raum gestanden, kommentiert die Bank Vontobel. Naturex sei für Givaudan dabei in der engeren Wahl gewesen, und der heutige Schritt stelle deshalb keine grosse Überraschung dar. Der Preis erscheine jedoch "sehr hoch", so der Vontobel-Experte.

Auch die ZKB spricht in einem ersten Kommentar von einer "eher teuren" Übernahme. Mit einer EBITDA-Marge von 15,2% im Jahr 2016 sei Naturex klar weniger profitabel als Givaudan, wo die bereinigte Marge im Jahr 2017 bei 23,3% lag. Auch Angaben zu allfälligen Synergien seien bis dato noch nicht gemacht worden.

