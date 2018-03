Geschäftsjahr 2017: Schlatter Gruppe steigert Nettoerlös und Gewinn

Medieninformation

Die aktuell gute Verfassung der Weltwirtschaft und die grossen Entwicklungsanstrengungen der vergangenen Jahre wirken sich positiv auf die Investitionsbereitschaft der Kunden aus, und Schlatter konnte mit den neulancierten Produkten Marktanteile gewinnen. Während das Segment Schweissen im Geschäftsjahr 2017 einen deutlichen Gewinn erzielte, ist das Segment Weben in die Verlustzone zurückgefallen. In der Berichtsperiode wurde ein bedeutendes Investitionsprogramm zur Erneuerung der Fertigung in Münster freigegeben. Ziel ist es, die Bruttomarge und die Auslastung weiter zu verbessern.

Segment Schweissen

Im Segment Schweissen wurde der Nettoerlös im Geschäftsjahr 2017 auf CHF 81,4 Mio. gesteigert (2016: CHF 69,8 Mio.). Der Bestellungseingang liegt mit CHF 73,8 Mio. unter dem Vorjahr (2016: CHF 86,7 Mio.). Der vergleichsweise hohe Bestellungseingang des Vorjahrs beinhaltete zwei Grossaufträge im Gesamtbetrag von CHF 17,5 Mio. Der Auftragsbestand am Jahresende betrug CHF 34,5 Mio. (31.12.2016: CHF 42,1 Mio.). Mit der Erarbeitung einer neuen Maschinenplattform sollen die Komplexität reduziert und die Produktkosten langfristig nachhaltig weiter gesenkt werden.

Anlagen zur Herstellung von Armierungsgittern

Im umsatzstärksten Bereich Armierungsgitter hat sich in vielen Märkten weltweit eine leichte Erholung eingestellt. Aufgeschobene Modernisierungs- und Ersatzinvestitionen von Kunden wurden realisiert. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Abwicklungsvolumen fast verdoppelt, was zu einer entsprechenden Ergebnisverbesserung führte.

Die marktdominierenden Industriegruppen modernisieren v.a. im nördlichen Europa ihre Produktionswerke. Schlatter profitierte von dieser Entwicklung und gewann in den vergangenen zwei Jahren einige grosse Aufträge. In Südostasien ist eine gute Nachfrage nach flexiblen, sehr produktiven und schnell umrüstbaren Armierungsgitteranlagen vorhanden. In Brasilien zeichnet sich aktuell eine leichte Erholung der Investitionsbereitschaft ab, und Schlatter gewann im Geschäftsjahr 2017 mehrere Projekte. In einigen zentralamerikanischen Ländern und in den Emerging Markets im Allgemeinen besteht weiterhin Bedarf an Hochleistungsmaschinen für standardisierte Armierungsgitter. In Russland werden wieder vermehrt Offertanfragen gestellt, was sich in zukünftigen Investitionen niederschlagen könnte.

Anlagen zur Herstellung von Industriegittern

Mit den vor einigen Jahren lancierten und weiterentwickelten Produktfamilien gewann Schlatter wiederum zahlreiche Aufträge. In China wächst aufgrund des steigenden Automatisierungsgrads und höherer Qualitätsansprüche die Nachfrage nach erneuerten Schlatter-Anlagen sowie nach Neuanlagen. In Russland belebt sich der Markt für Industriegitterherstellung allmählich wieder. Schlatter investiert seit 2016 gezielt zusätzliche Mittel und Ressourcen in die Bearbeitung von Märkten für die Gitterherstellung, in denen sie bisher eher zurückhaltend präsent war, wie beispielsweise im Mittleren Osten. 2017 wurden in diesen Regionen erste bedeutende Verkäufe getätigt.

Anlagen zum Schienenschweissen

Dank der weltweit dominierenden Marktstellung für stationäre Schienenschweissanlagen konnte Schlatter ihren Marktanteil im Geschäftsjahr 2017 halten. Im Bereich der mobilen Schienenschweisssysteme hat der Wettbewerb zugenommen, da Grosskonzerne, die umfassend im Gleisoberbau tätig sind, ihr Produktportfolio auf das mobile Schienenschweissen ausweiten. In Russland schloss Schlatter mehrere Verkäufe für mobile Schienenschweissanlagen ab. Schlatter ist das erste westliche Unternehmen, das mobile Systeme in Russland homologiert und dadurch die staatliche Zulassung für Russland und die CIS-Länder erhalten hat.

Segment Weben

Im Segment Weben blieb der Bestellungseingang mit CHF 20,8 Mio. (2016: CHF 21,0 Mio.) unverändert. Der Nettoerlös liegt im Berichtsjahr mit CHF 19,7 Mio. (2016: CHF 20,7 Mio.) leicht unter dem Vorjahr. Der Auftragsbestand per 31.12.2017 betrug CHF 8,0 Mio. (31.12.2016: CHF 6,9 Mio.). Der Nettoerlös im Geschäftsjahr 2017 wurde zur Hauptsache bei den Maschinen zur Herstellung von Papiermaschinenbespannungen erzielt. Das Volumen im Drahtwebmaschinenbereich betrug 2017 rund 15 Prozent des Nettoerlöses des Segments und konnte leicht gesteigert werden. Zirka ein Drittel des Nettoerlöses des Standorts Münster wird mit der Fertigung von Teilen und Modulen für den Standort Schlieren erzielt.

Trotz guter Auslastung hat das Segment im Geschäftsjahr 2017 einen Verlust realisiert. Ein Grund dafür sind fehlende Veredelungsmaschinen für technische Textilien, die im Vergleich zu den Webmaschinen eine bessere Profitabilität ausweisen. Produktkostensenkungsmassnahmen und ein verbessertes Preisniveau bei den Webmaschinen sollen 2018 zur Rückkehr in die Gewinnzone beitragen.

Ausblick

Die globalen Verkaufsanstrengungen und die Innovationsoffensive der letzten Jahre sowie die positive Stimmung in den Märkten geben der Schlatter Gruppe Auftrieb. Trotz der nach wie vor anspruchsvollen Rahmenbedingungen ist Schlatter für das Geschäftsjahr 2018 gut aufgestellt. Nach dem überdurchschnittlich starken Bestellungseingang im Jahr 2016 hat sich dieser im Geschäftsjahr 2017 wieder normalisiert. Für das Geschäftsjahr 2018 wird ein moderater Anstieg erwartet. Die Verkaufsoffensive im Vertrieb – wie beispielsweise der Aufbau zusätzlicher Verkaufsressourcen in den Emerging Markets oder die Etablierung des Verkaufs- und Servicestützpunkts in China – resultiert in steigendem Absatz in diesen Regionen. Ebenso befindet sich das Massnahmenpaket zur Steigerung des Servicegeschäfts in Umsetzung. Weitere Schwerpunkte bilden Produktkostensenkungen in den beiden Segmenten Schweissen und Weben. Für das Geschäftsjahr 2018 streben der Verwaltungsrat und das Management einen Gruppengewinn über Vorjahr an.

Generalversammlung 2018

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung der Schlatter Industries AG vom 3.5.2018 beantragen, auf eine Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2017 zu verzichten.

Der vollständige Geschäftsbericht 2017 kann auf der Website der Schlatter Gruppe abgerufen werden: http://www.schlattergroup.com/de/investor-relations/geschaefts-_und_semesterberichte/

Kennzahlen der Schlatter Gruppe

2017 2016 Nettoerlös CHF Mio. 101,1 90,5 Veränderung zum Vorjahr % 11,7 8,8 Betriebsergebnis (EBIT) CHF Mio. 2,5 1,1 in % vom Nettoerlös % 2,5 1,2 Konzernergebnis CHF Mio. 2,9 0,5 in % vom Nettoerlös % 2,8 0,6 Bestellungseingang CHF Mio. 94,6 107,7 Auftragsbestand CHF Mio. 42,5 49,0 Mitarbeiterbestand am 31.12. Vollzeitstellen 345 319 im Jahresdurchschnitt Vollzeitstellen 332 312 Nettoerlös pro Mitarbeiter CHF 1000 305 290 Verzinsliches Fremdkapital CHF Mio. 0,3 0,5 Nettofinanzguthaben/(-verschuldung)1 CHF Mio. 11,2 14,0 Gearing2 % 0,0 0,0 Free Cash Flow3 CHF Mio. –2,9 11,9 Umlaufvermögen CHF Mio. 49,8 48,1 Anlagevermögen CHF Mio. 6,3 7,3 Fremdkapital CHF Mio. 30,7 33,1 Eigenkapital CHF Mio. 25,4 22,3 Eigenfinanzierungsgrad % 45,3 40,2 Eigenkapitalrentabilität (ROE)4 % 12,1 2,3 Aktienkennziffern Aktienkapital per 31.12. CHF 1000 17 675 17 675 Total Namenaktien Anzahl 1 104 704 1 104 704 davon dividendenberechtigt Anzahl 1 104 704 1 104 704 Konzernergebnis je Namenaktie5 CHF 2.60 0.46 Eigenkapital je Namenaktie5 CHF 23.03 20.17 Dividende je Namenaktie CHF 06 0 Payout Ratio % 06 0 Kursentwicklung Jahreshöchst CHF 58.00 44.00 Jahrestiefst CHF 38.00 29.20 Jahresende CHF 47.75 38.75 Börsenkapitalisierung Jahreshöchst CHF Mio. 64,1 48,6 Jahrestiefst CHF Mio. 42,0 32,3 Jahresende CHF Mio. 52,7 42,8

1 Nettofinanzguthaben/(-verschuldung): flüssige Mittel abzüglich verzinsliches Fremdkapital 2 Gearing: Nettoverschuldung dividiert durch Eigenkapital 3 Geldfluss aus Betriebstätigkeit abzüglich Kauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen zuzüglich Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen 4 Konzernergebnis dividiert durch durchschnittliches Eigenkapital 5 Ermittelt auf Basis dividendenberechtigter Aktien 6 Gemäss Antrag an die Generalversammlung vom 3.5.2018

Weitere Informationen

Schlatter Industries AG

Werner Schmidli

Chief Executive Officer

Telefon +41 44 732 71 70

Mobile +41 79 343 62 62

Fax +41 44 732 45 02

werner.schmidli@schlattergroup.com

Agenda

20.03.2018 Publikation detailliertes Jahresergebnis 2017 mittels Medieninformation und Geschäftsbericht auf Website 03.05.2018 Ordentliche Generalversammlung 21.08.2018 Publikation Halbjahresergebnis 2018

Schlatter Gruppe (www.schlattergroup.com)

Die Schlatter Gruppe ist ein weltweit führender Anlagenbauer für Widerstandsschweisssysteme, Web- und Ausrüstungsmaschinen für Papiermaschinenbespannungen sowie Drahtgewebe und -gitter. Mit ihrem langjährigen Know-how in der Anlagentechnik, Innovationskraft und zuverlässigem Kundenservice garantiert die am Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange kotierte Unternehmensgruppe für leistungsstarke und werthaltige Produktionsanlagen.

