Gerüchte zu einem neuen iPhone: Stellt Apple das SE2 schon im Juni vor?

Unbekannte Modellnummern aufgetaucht

Bekannte Analysten wie Ming-Chi Kuo von KGI Securities glaubten zuletzt gar nicht mehr, dass Apple - zwei Jahre nach Veröffentlichung des iPhone SE - noch einen Nachfolger präsentieren wird. Nun ist aber ein starkes Indiz aufgetaucht, das darauf hindeutet, dass der Release eines solchen bereits innerhalb der nächsten zwei Monate erfolgen könnte.

Das französische Blog "Consomac" hat bei der russischen Zertifizierungsbehörde "Eurasian Economic Commission" (EEC) bisher unbekannte Modellnummern entdeckt, die zu Apple-Produkten gehören. Konkret nennt die Behörde für Marktzulassungen 11 Nummern, die für unterschiedliche Varianten eines oder mehrerer Geräte stehen. Dabei wird als Betriebssystem iOS 11 angegeben - die Modellnummern dürften daher wohl zu iPads oder iPhones gehören. Da der Konzern mit Sitz in Cupertino aber erst kürzlich das iPad der sechsten Generation mit Pencil-Unterstützung vorgestellt hat, scheint es eher unwahrscheinlich, dass es sich bei einer oder mehrerer dieser Nummern um ein weiteres Tablet handeln könnte. Diese Entdeckung heizt die Spekulationen daher an, dass Apple die Präsentation des iPhone SE-Nachfolgers, möglicherweise mit dem Namen iPhone SE2, vorbereitet.

So könnte der Nachfolger des iPhone SE aussehen

Schon zuvor kursierte eine Vielzahl an Gerüchten, dass der Tech-Gigant zeitnah das iPhone SE2 herausbringen könnte. Die indische Seite "Tekz24" berichtete, dieses Nachfolger-Modell dürfte folgendermassen ausgestattet sein: Es dürfte einen A10-Chipsatz enthalten, der auch im iPhone 7 verbaut ist. Darüber hinaus dürfte das iPhone SE2 einen 2 Gigabyte RAM-Arbeitsspeicher erhalten und mit Speicherkapazitäten von wahlweise 32 oder 128 GB zur Verfügung stehen. Das Display soll wohl in der Diagonale 4,2 Zoll messen - wobei sich die Gerüchte diesbezüglich widersprechen. Andere gehen davon aus, dass eine Displaygrösse von 4,7 Zoll wahrscheinlicher ist, wiederum andere sagen eine Diagonale von 6,1 Zoll vorher. Im iPhone SE2 dürften des Weiteren eine 12-Megapixel-Kamera wie beim iPhone 7 sowie eine 5-Megapixel-Selfie-Kamera wie beim iPhone 6s verbaut sein.

Über die Farbgebung ist bisher wenig durchgesickert und auch Informationen bezüglich des Preises widersprechen sich bislang. Meist ist die Rede jedoch von rund 400 US-Dollar. Einigen Berichten zufolge soll Apple dem iPhone SE2 eine Rückseite aus Glas verpassen, die drahtloses Laden ermöglichen würde. Das dürfte wahrscheinlich sein, schliesslich verkauft der Tech-Konzern hochpreisiges Zubehör, um das Laden seiner Geräte bequem und einfach zu gestalten.

Vorstellung im Juni?

In der Vergangenheit tauchten neue Geräte typischerweise etwa einen Monat vor der offiziellen Vorstellung bei der EEC auf. Aus diesem Grund kann auch fast schon ausgeschlossen werden, dass die kürzlich entdeckten Modellnummern zu einem Nachfolger des iPhone X gehören könnten. Gerüchten zufolge sollen im September im Rahmen der Keynote drei Nachfolger des Jubiläums-Smartphones von Apple vorgestellt werden.

Da die neuen Geräte aber bereits jetzt von der EEC genehmigt wurden, ist ein Release dieser im Mai oder Juni wahrscheinlich. So könnte die Entwickler-Konferenz WWDC von Apple, die vom 4. bis zum 8. Juni stattfindet, ein geeigneter Rahmen für die Präsentation eines iPhone SE-Nachfolgers sein. In der Regel wird auf dieser Konferenz zwar nur die nächste iOS-Version angekündigt, in seltenen Fällen stellt Apple aber auch neue Hardware vor.

Bereits das iPhone SE kam abseits der Keynote im Frühling 2016. Und auch dieses kam aufgrund der Handlichkeit sowie des vergleichsweise geringen Preises äusserst gut bei den Kunden an, weshalb ein Nachfolger für Apple durchaus hilfreich sein könnte. Damals wurde das iPhone SE mit dem Gehäuse des iPhone 5S und der Hardware des iPhone 6 ausgestattet.

Das Geheimnis, wie der Nachfolger des iPhone SE nun tatsächlich aussehen wird, beziehungsweise ob er überhaupt auf den Markt kommen wird, dürfte aber wohl innerhalb der nächsten zwei Monate gelüftet werden.

