GLOSFER und COINVIL gründen Kryptowährungs-Handelsplatz auf Philippinen

SEOUL, Südkorea, 11. Mai 2018 /PRNewswire/ -- GLOSFER, ein koreanisches Blockchain-Unternehmen der ersten Generation, hat einen Vertragsabschluss mit COINVIL bekanntgegeben, Betreiber eines Kryptowährungs-Handelsplatzes auf den Philippinen.

Der Vertrag sieht vor, dass COINVIL auf den Philippinen ein lokales Unternehmen gründet und betreibt. GLOSFER wird einen Kryptowährungs-Handelsplatz entwickeln und alle Lösungen bereitstellen, die für den Betrieb des Handelsplatzes erforderlich sind.

Darüber hinaus wird GLOSFER gemeinsam mit COINVIL die Sicherheitsrichtlinien ausformulieren und ein Sicherheitssystem errichten, um eine transparenten und sicheren Handelsplatz zu gewährleisten.

„Die Philippinen werden sich zum grössten Kryptowährungs-Handelsplatz entwickeln, der Europa und Asien verbindet", sagte COINVIL-CEO Park Rae-hyun. „Viele Länder rund um den Globus sehen die Philippinen bereits in einen positiven Licht. Durch Kombination unserer Infrastruktur und Vertriebskapazitäten mit GLOSFERs Lösungen und operativer Erfahrung werden wir uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Neben dem Aufbau von Handelsplätzen laufen auf den Philippinen verschiedene andere Projekte; beispielsweise wird ein Investmentfonds aufgelegt, um die Blockchain-Industrie voranzubringen", so Park weiter.

„Im Rahmen dieser Vereinbarung werden wir bei GLOSFER unsere Lösungen und Expertise bei Handelsplätzen beisteuern, um den Kryptowährungsmarkt auf den Philippinen zu beleben", sagte GLOSFER-CEO Taewon Kim. „Ich freue mich auf die geschäftliche Zukunft."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an GLOSFER Co., Ltd. (+82-2-6478-7000/www.GLOSFER.com)

Informationen zu GLOSFER

GLOSFER ist ein führendes Blockchain-Technologie- und Dienstleistungsunternehmen aus Südkorea. Fest verwurzelt als Blockchain-Unternehmen der ersten Stunde, ist GLOSFER bestrebt, seine Aktivitäten auf verschiedene Branchen auszudehnen, um durch den Einsatz innovativer Technologien und Dienstleistungen seine Präsenz auf dem nationalen und internationalen Markt zu stärken, unter anderem mit seiner PHP API Blockchain-Plattform PACKUTH und seinen Online- und Offline-Kryptowährungs-Handelsplattformen. Das Unternehmen will mit seinem kommenden, auf HYCON aufbauenden Infinity Project sein Kryptowährungs-Ökosystem etablieren und unterstützen und gleichzeitig durch die Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen einen Beitrag zur Schaffung von mehr gesellschaftlicher Transparenz und Fairness leisten, die auf Blockchain-Technologie aufbaut.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/689618/GLOSFER_COINVIL_ICO_Exchange.jpg