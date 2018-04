GCL-Poly gründet Joint Venture mit Produktionskapazität von 20 GW unter Verwendung der CCZ-Technik

SUZHOU, China, 14. April 2018 /PRNewswire/ -- GCL-Poly Energy Holdings Limited (HK: 3800), eine Tochtergesellschaft von GCL, dem weltweit führenden Mischkonzern für saubere Energie, hat mit der Stadtverwaltung von Qujing in der chinesischen Provinz Yunnan einen Joint-Venture-Vertrag („der Vertrag") abgeschlossen, in dessen Rahmen 9 Milliarden Yuan (1,4 Milliarden US-Dollar) in den Aufbau eines Projekts für monokristallines Silizium in der Sonderzone in Qujing für wirtschaftliche und technische Entwicklung investiert werden sollen. Das Projekt ist auf eine Gesamtleistung von 20 GW angelegt. Bei dem Joint Venture (JV) soll in der neuen Anlage die unternehmenseigene, revolutionäre CCZ-Technik („Continuous Czochralski", unterbrechungsfreies Czochralski-Verfahren) zur Herstellung von monokristallinem Silizium zum Einsatz kommen.

Das CCZ-Verfahren ist eine hoch effiziente Technik zur Herstellung von monokristallinem Silizium der nächsten Generation, bei der eine spezielle Kristallzüchtung im Czochralski-Schmelzverfahren zum Einsatz kommt, um Kristallstäbe während des Befüll- und Schmelzvorgangs zu ziehen. Es können 8-10 Stäbe in einem einzelnen Schmelzdurchlauf gezogen werden. Aktuell kommt in der ganzen Branche hauptsächlich das RCZ-Verfahren, das Czochralski-Verfahren mit Neubefüllung, zum Einsatz. Im Vergleich zur RCZ-Technik bieten die im CCZ-Verfahren hergestellten Kristallstäbe eine bessere Qualität und eine einheitlicher und dichter verteilte Leitfähigkeit. Damit sind sie für Typ-P-PERC- und Typ-N-Akkus besser geeignet.

Im Verlauf des letzten Jahres konnte GCL-Poly die Kosteneffizienz und die Produktqualität des CCZ-Verfahrens verbessern. Erreicht wurde dies durch die Weiterentwicklung der Ausrüstung und der Lieferkette im Inland sowie durch Verfahrensoptimierung. Spätestens, wenn die neuen Anlagen ihren Betrieb aufgenommen haben, wird GCL-Poly das einzige Unternehmen der Welt sein, dass die CCZ-Technik im industriellen Massstab umgesetzt haben wird, und es wird die Branche für Wafer aus monokristallinem Silizium technologisch auf eine neue Stufe heben.

Im April 2017 hatte GCL-Poly bekannt gegeben, dass es die Übernahme der CCZ-Technologie der fünften Generation, die Silanherstellung im Fliessbettverfahren in Wirbelschichtreaktoren (FBR) und damit verbundenen Betriebsbereichen von SunEdison abgeschlossen hat. „Das qualitativ hochwertige granulare Silizium aus dem Wirbelschichtreaktor ist als Material am besten für das CCZ-Verfahren geeignet. Die beiden Technologien ergänzen sich gegenseitig, wobei ein Synergieeffekt erreicht werden kann, der grösser ist als die blosse Summe aus beiden", sagte Herr Wan Yuepeng, CTO von GCL-Poly. Diese Hightech-Barrieren-Technologie mit ihrem grossen Mehrwert wird die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in ihrem Kern extrem stärken.

Informationen zu GCL-Poly

GCL-Poly Energy Holdings Limited (HK: 3800) ist Teil der GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-Poly ist der weltweit grösste Lieferant von Polysilizium und Wafern sowie einer der wichtigsten Investoren in und Betreiber von Anlagen für umweltfreundliche Energie und Solarkraftwerken.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/676792/Wafer_Product_by_GCL_Poly.jpg