GCL-Poly établit une coentreprise de 20 GW en tirant parti de la technologie CCZ

SUZHOU, Chine, 14 avril 2018 /CNW/ -- GCL-Poly Energy Holdings Limited (HK : 3800), une filiale de GCL, le conglomérat d'énergie propre le plus important au monde, a établi une entente de coentreprise (« l'Entente ») avec l'administration municipale de Qujing de la province de Yunnan, en Chine. Celle-ci prévoit un investissement de 9 milliards de yuans (1,4 milliard $ US) pour mettre sur pied un projet de silicium monocristallin dans la zone de développement technologique et économique de Qujing, dont la capacité nominale est de 20 GW. La nouvelle installation de la coentreprise (CE) exploitera la technologie révolutionnaire de monosilicium continu Czochralski CCZ.

La CCZ est une technologie monocristalline à haut rendement de prochaine génération utilisant un four spécial de production de cristaux Czochralski pour assurer le tirage du cristal pendant l'alimentation et la fonte. De 8 à 10 barres peuvent être tirées pendant la durée de vie du four. À l'heure actuelle, c'est principalement la technologie Czochralski rechargée RCZ qui est utilisée dans l'industrie. Comparativement à la technologie RCZ, les barres de cristal produites à l'aide de la technologie CCZ sont de qualité supérieure. Leur résistivité est aussi plus uniforme et répartie de manière plus étroite, ce qui les rend plus adéquates pour les cellules PERC de type P et les batteries de type N.

Au cours de la dernière année, GCL-Poly a amélioré la rentabilité de la technologie CCZ et la qualité de son produit grâce à l'optimisation du procédé et au développement de la chaîne d'approvisionnement et de l'équipement local. Au moment de la mise en service de la nouvelle usine, GCL-Poly sera la seule entreprise au monde à mettre en œuvre l'industrialisation de la technologie CCZ et portera l'industrie des plaquettes de silicium monocristallin au prochain niveau technologique.

En avril 2017, GCL-Poly a annoncé avoir terminé l'acquisition de la cinquième génération de la technologie CCZ de SunEdison, de la technologie de four à lit fluidisé (FBR) au silane et d'actifs connexes. « Le silicium granulaire de haute qualité issu du four à lit fluidisé est le meilleur matériau pour la technologie CCZ; ces deux technologies sont complémentaires et il est possible d'obtenir un effet synergétique de 1+1>2 », souligne M. Wan Yuepeng, directeur de la technologie à GCL-Poly. La barrière de pointe et la technologie à très grande valeur ajoutée amélioreront grandement la compétitivité fondamentale de la société.

À propos de GCL-Poly

GCL-Poly Energy Holdings Limited (HK : 3800) fait partie du GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-Poly est le plus grand fournisseur au monde de plaquettes et de silicium polycristallin ainsi que l'un des principaux exploitants et investisseurs dans les secteurs des énergies vertes et solaires.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/676802/Wafer_Product_by_GCL_Poly.jpg

