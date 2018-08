GAM Holding AG / GAM setzt den Handel von Fonds der Absolute-Return-Bond-Strategie mit uneingeschränktem Anlageansatz aus . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

2. August 2018 GAM setzt den Handel von Fonds der Absolute-Return-Bond-Strategie mit uneingeschränktem Anlageansatz aus GAM Investments gab heute bekannt, dass alle Zeichnungen und Rücknahmen in Fonds der Absolute-Return-Bond-Strategie mit uneingeschränktem Anlageansatz (ARBF) zum 31. Juli 2018 durch die zuständigen Fonds-Verwaltungsräte aufgrund der hohen Volumen an Anteilrückgaben ausgesetzt wurden. Die Fonds-Verwaltungsräte prüfen alle zukünftigen Schritte, inklusive der Liquidierung der Fonds, um den Wert und die Liquidität für die Kunden zu maximieren. Die verwalteten Vermögen der betroffenen Fonds betrugen per 31. Juli 2018 CHF 7.3 Milliarden. Nach der Suspendierung von Tim Haywood, haben die ARBF Fonds hohe Volumen an Rücknahmeanträgen erhalten. Obwohl die Fonds über die notwendige Liquidität verfügen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, würden solche Massnahmen zu einer unverhältnismässigen Verschiebung ihrer Portfoliozusammensetzung führen, was sich nachteilig für die Interessen der verbleibenden Investoren auswirken könnte. GAM ist bestrebt die Gleichstellung aller Investoren zu gewährleisten und ihre Interessen zu schützen. Das Unternehmen ist in aktivem Austausch mit Kunden und ist darauf fokussiert so schnell wie möglich eine Lösung für Investoren zu finden. Während der Handel der Fonds ausgesetzt bleibt oder diese in die Liquidation übergehen würden, wird das Unternehmen auf Verwaltungsgebühren verzichten. Kein anderer Bereich von GAM's Geschäft, welches per 30. Juni 2018 verwaltete Vermögen von CHF 163.8 Milliarden auswies, ist davon betroffen. Andere Investment Teams bei GAM sowie Drittmanager, mit denen die Gruppe zusammenarbeitet, verwalten Kundengelder wie bis anhin. Die gruppenweiten Anlageprozesse und das Risikomanagement bleiben robust. Alexander S. Friedman, CEO der Gruppe, sagte: "Wir stehen voll und ganz im Dienste unserer Kundschaft um ihre Interessen zu wahren. Wir arbeiten mit den relevanten Verwaltungsräten der Fonds zusammen um sicherzustellen, den Wert und die Liquidität für ARBF Investoren zu maximieren. Für Kunden, die ihre Vermögenswerte weiterhin von dem ARBF Team verwaltet haben möchten, sind wir bestrebt alternative Strukturen aufzusetzen. Ich bin überzeugt, dass dieses starke und breit aufgestellte Team auch weiterhin mit differenzierten aktiven Anlagelösungen den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht wird." Hugh Scott-Barrett, Verwaltungsratspräsident, sagte: "Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass die jüngsten Ereignisse einen Rückschlag für das Unternehmen darstellen. Wir haben jedoch absolutes Vertrauen in die Stärke von GAM als diversifizierten Vermögensverwalter und die Fähigkeit seiner Investment Teams, Mehrwert für Kunden zu schaffen. Wir haben eine klare Strategie und die Geschäftsleitung wird diese weiter umsetzen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung werden alle Möglichkeiten ausloten um den Shareholder Value zu optimieren, indem wir auf den vielen bereits erzielten Erfolgen aufbauen." Kontakt für weitere Informationen: Media Relations: Investor Relations: Elena Logutenkova Patrick Zuppiger Tel.: +41 (0) 58 426 63 41 Tel.: +41 (0) 58 426 31 36 Besuchen Sie uns unter: www.gam.com

Folgen Sie uns auf: Twitter und LinkedIn Über GAM GAM ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der Welt. Sie bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment-Management-Kerngeschäft der Gruppe wird durch eine Private Labelling-Sparte ergänzt, die Management-Company- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM beschäftigt über 900 Mitarbeitende in 13 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt. Die Aktien von GAM (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe verwaltet per 30. Juni 2018 Vermögen von CHF 163.8 Milliarden (USD 165.0 Milliarden). Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Diese Medienmitteilung der GAM Holding AG («die Gesellschaft») beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Absichten, Vorstellungen oder aktuellen Erwartungen und Prognosen der Gesellschaft über ihre zukünftigen Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten, Strategien, Möglichkeiten sowie über das Geschäftsumfeld, in welchem sie sich bewegt, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Ereignisse, die keine historischen Fakten darstellen. Die Gesellschaft hat versucht, diese Aussagen durch die Verwendung von Worten wie «könnte», «wird», «sollte», «erwartet», «beabsichtigt», «schätzt», «sieht voraus», «glaubt», «versucht», «plant», «sagt voraus» und ähnlichen Begriffen zu kennzeichnen. Solche Aussagen werden auf der Grundlage von Schätzungen und Erwartungen gemacht, welche sich als falsch herausstellen können, obwohl die Gesellschaft sie im jetzigen Zeitpunkt als angemessen erachtet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass das tatsächliche Geschäftsergebnis, die finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten und Möglichkeiten der Gesellschaft sowie der Märkte, welche die Gesellschaft bedient oder zu bedienen beabsichtigt, wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Wichtige Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, sind unter anderem: Veränderungen des Geschäfts- oder Marktumfelds, legislative, steuerliche oder regulatorische Entwicklungen, die allgemeine wirtschaftliche Lage sowie die Möglichkeiten der Gesellschaft, auf Entwicklungen in der Finanzdienstleistungsindustrie zu reagieren. Zusätzliche Faktoren können die tatsächlichen Resultate, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich beeinflussen. Die Gesellschaft übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, Aktualisierungen oder Korrekturen irgendwelcher in dieser Medienmitteilung enthaltener zukunftsgerichteter Aussagen vorzunehmen oder Änderungen in den Erwartungen der Gesellschaft oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen und Umständen, auf welchen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren, mitzuteilen, soweit dies nicht durch anwendbares Recht oder regulatorische Bestimmungen vorgeschrieben ist. Medienmitteilung



