GAC Motor fait une bonne première impression au salon NADA où son rassemblement réussi des concessionnaires partenaires nord-américains a inspiré plus d'un

LAS VEGAS, 31 mars 2018 /CNW/ - GAC Motor, constructeur automobile chinois en plein essor, dont la croissance est la plus rapide, a fait une bonne première impression auprès des concessionnaires automobiles nord-américains réunis au salon NADA (National Automobile Dealers Association), où elle a fait ses débuts avec succès. La société a présenté une gamme vedette de ses véhicules les plus vendus et a organisé un rassemblement en vue de susciter chez les concessionnaires un grand intérêt à l'égard de son réseau de concessionnaires en Amérique du Nord.

« Le salon NADA a dépassé nos attentes », a déclaré Yu Jun, président de GAC Motor, ajoutant que « nous avons rencontré des centaines de concessionnaires américains qui ont manifesté un réel intérêt à travailler avec nous alors que nous nous apprêtons à lancer GAC Motor au quatrième trimestre de 2019. Ces trois jours ont été merveilleux. Félicitations aux organisateurs du salon. Nous sommes très reconnaissants et honorés du privilège d'y être invités. »

Le NADA, lancé en 1917, est aujourd'hui un salon automobile de premier ordre pour les concessionnaires et les constructeurs automobiles internationaux. En tant que sous-société du Groupe GAC, GAC Motor est le premier constructeur automobile chinois à participer au NADA dans l'histoire de l'événement.

La présence de GAC Motor au salon, marquée par son VUS phare GS8, son VUS compact à succès GS4, sa nouvelle berline GA4 et son monospace haut de gamme GM8, véhicules de haute qualité qui ont attiré l'attention des foules, met en évidence les dernières réalisations du constructeur en matière de recherche et développement indépendant et de technologies de pointe.

D'autre part, parmi les participants au rassemblement des concessionnaires figurent plus de 150 invités de marque, dont des concessionnaires et des investisseurs ainsi que d'importants dirigeants d'événements industriels et d'associations non seulement de divers États des États-Unis mais aussi du Canada. GAC Motor va être la première nouvelle marque de voitures à entrer sur le marché américain en 20 ans. Selon de nombreux concessionnaires présents à l'événement, la possibilité d'avoir aux États-Unis une nouvelle marque automobile qui a fait ses preuves dans son pays d'origine a de quoi les fasciner. Ils ont parlé en termes élogieux de la gamme de produits GAC Motor et ont souhaité bonne chance au constructeur automobile de Guangzhou dans la mise en œuvre de son plan de développement.

À ce propos, des modèles spéciaux seront conçus pour le marché américain afin de répondre aux normes environnementales du pays et aux préférences des clients. Déjà, la société a mis en place un centre de recherche et développement dans la Silicon Valley et ouvrira plus tard cette année, à Detroit et à Los Angeles respectivement, deux autres centres spécialisés dans la technologie de pointe.

Parallèlement au marché nord-américain, où elle entend s'implanter, GAC Motor a réalisé de solides performances commercialises dans les pays participants dans le cadre de l'initiative « Ceinture et Route » de la Chine. Actuellement, la société s'est implantée dans 14 pays autour du globe.

Ayant pour cible les segments moyens à supérieurs du marché et forte de sa stratégie R et D centrée sur l'utilisateur, GAC Motor est en train de construire un système de fabrication automobile de classe mondiale qui intègre le réseau mondial de R et D de GAC Motor, ainsi que ses capacités de production et sa chaîne d'approvisionnement mondiales, pour améliorer le style de vie mobile des consommateurs grâce à des innovations en matière de technologie, de produits et de services.

« GAC Motor tient à des réalisations mutuelles avec notre personnel, nos clients et les collectivités où nous vivons et travaillons dans le respect des différentes cultures qui caractérisent les différents marchés à travers le monde », a déclaré Yu. « Nous sommes jeunes, ce qui signifie que nous sommes prêts à apprendre et que nous nous efforçons continuellement de progresser. Nous valorisons les partenariats à long terme avec nos concessionnaires tout comme les réalisations mutuelles avec nos clients et nos partenaires locaux. »

À propos de GAC Motor

Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor), fondée en 2008, est une filiale de GAC Group qui occupe la 238e place parmi les 500 sociétés du classement Fortune Global. GAC Motor conçoit et fabrique des véhicules de première qualité, de même que des moteurs, des composants et des accessoires automobiles. Au cours des cinq dernières années, consécutivement, la société se classe au premier rang de toutes les marques chinoises dans l'étude sur la qualité initiale en Chine (China Initial Quality StudySM, IQS), Asie-Pacifique, réalisée par J.D. Power. Ce classement met en évidence la stratégie de GAC Motor, centrée sur la qualité, de la recherche et développement (R et D) à la fabrication, en passant par la chaîne d'approvisionnement, les ventes et les services.

