Fraport vergibt Auftrag für neues Passagier-Transport-System

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport hat den Auftrag für ein neues Passagier-Transport-System zur Anbindung des Terminal 3 an die bestehenden Terminals 1 und 2 am Frankfurter Flughafen an eine Bietergemeinschaft aus Siemens, Max Bögl und Keolis vergeben. Der Vertrag umfasst neben dem eigentlichen PTS-Zugsystem (Fahrzeuge, Steuerung, Energieversorgung) auch den Bau eines Teils des Fahrwegs sowie die komplette Fahrwegausrüstung, wie die Fraport AG mitteilte.

Das Auftragsvolumen beträgt etwa 300 Millionen Euro für die Lieferung und die Betriebsführung von bis zu zehn Jahren. Der Start der Bauarbeiten für den Fahrweg zwischen den Stationen am Terminal 1 und 2 ist für Mitte dieses Jahres geplant. Die Inbetriebnahme des Gesamtsystems inklusive der Stationen und einem Werkstattgebäude soll 2023 erfolgen.

