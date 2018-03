Fonds d'appui au rayonnement des régions - Près de 2,7 M$ pour la réalisation de 28 projets dans la région de la Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 25 mars 2018 /CNW Telbec/ - En soutien à la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022, le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière de près de 2,7 M$ pour la réalisation de 28 projets soumis dans le cadre du nouveau Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) pour la région de la Côte‑Nord.

Ces projets répondent aux huit priorités établies pour la région de la Côte-Nord, lesquelles se trouvent également au cœur de la nouvelle stratégie, à savoir :

« Des projets dynamiques pourront être mis de l'avant en accord avec les priorités que les acteurs et les élus régionaux ont ciblées, priorités qui sont au cœur de la nouvelle stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. Celle-ci mise sur une nouvelle gouvernance de proximité et sur la décentralisation des pouvoirs. Le FARR et la Stratégie font donc partie des outils que le gouvernement du Québec a mis en place pour permettre aux municipalités d'assumer pleinement leur autonomie. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Le FARR vient offrir aux élus municipaux et régionaux la possibilité d'élaborer et de soutenir des projets structurants pour maximiser le développement des communautés. Je suis très fier des projets dynamiques et porteurs retenus pour la région. Ces initiatives contribueront à la croissance socioéconomique et au rayonnement de la Côte-Nord dans une perspective de développement durable. »

Pierre Arcand, député de Mont-Royal, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et président du Conseil du trésor

« La première année du FARR a demandé des efforts de concertation importants. Je suis heureux de voir les premiers projets régionaux aller de l'avant. Il nous appartient à tous d'en faire profiter au maximum nos populations respectives dans une perspective d'occupation et de vitalité de nos territoires. Pour la suite des choses, nous espérons que la région soit reconnue comme atypique, parce qu'elle l'est. »

Réjean Porlier, président de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord, préfet de la MRC de Sept-Rivières, maire de Sept-Îles et président du comité régional de sélection du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) 28 projets retenus pour la région de la Côte-Nord Deux appels de projets pour 2017-2018

Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet

375 000 $ Maison Mécatina Par : La Maison Mécatina inc. Mise sur pied d'une maison d'hébergement pour aînés dans la municipalité de Gros-Mécatina. 2017-2020

193 799 $ Bâtiment d'accueil du parc nature de Pointe-aux-Outardes Par : Parc Nature de Pointe-aux-Outardes Création d'une nouvelle zone d'accueil hors de portée de l'érosion, et ce, en déplaçant le bâtiment d'accueil plus près des activités et de l'hébergement. De plus, la construction d'un nouveau bâtiment sanitaire conforme et adapté aux nouvelles réalités permet au parc de rester ouvert toute l'année et de répondre aux besoins grandissants de la clientèle en hausse. 2017-2019

60 000 $ Développement des marchés d'exportation de la pomme de terre Par : Centre de recherche Les Buissons Développement du marché d'exportation de semences de variétés de pommes de terre créées par le Centre de recherche Les Buissons vers les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes en structurant, organisant et planifiant la démarche auprès des acteurs concernés. De plus, le projet a pour autre objectif de doter les laboratoires du Centre de recherche Les Buissons de matériel de recherche de pointe pour répondre plus rapidement aux demandes d'exportation. 2017-2019

61 308 $ Travaux majeurs aux infrastructures traversant la Petite Rivière, le ruisseau à Castor et la Langue de chatte Par : Club le Blizzard de Havre-Saint-Pierre inc. À la suite de la crue des eaux du printemps dernier, les installations ont été gravement endommagées et elles sont devenues dangereuses. Les utilisateurs doivent donc reconstruire les assises, les approches et le tablier du pont de la Petite Rivière, repositionner le pont du ruisseau à Castor qui s'est déplacé avec le courant et trouver une solution au problème des ponceaux de la Langue de chatte qui revient chaque année lors des crues printanières. 2017-2019

52 352 $ Étude de faisabilité sur la construction d'un quai touristique Par : Croisières Baie-Comeau Étude de faisabilité sur la construction d'un nouveau quai à vocation touristique et citoyenne près du secteur du quai fédéral et de la marina de Baie-Comeau. 2017-2019

6 275 $ Étude visant la création d'une microdistillerie Par : Domaine des Quatre-Temps Étude de faisabilité visant à valider le potentiel de démarrage d'une microdistillerie sur le territoire de La Haute-Côte-Nord. 2017-2019

80 644 $ Augmentation de la production de bière Par : Microbrasserie de Tadoussac Augmentation de la production de bière de l'entreprise en investissant dans un système de brassage industriel afin de distribuer les produits sur le territoire de la Côte-Nord, répondant ainsi à une forte demande. 2017-2019

57 775 $ Réfection de chemins multiusagers Par : Association des villégiateurs du lac en T Réfection et aménagement de chemins multiusagers sur le territoire de la MRC de Minganie. Hydro-Québec a accordé aux organismes partenaires du projet un don d'environ 4 800 tonnes de gravier, du matériel qui sera utilisé pour le projet. 2017-2019

58 500 $ Mise sur pied d'une entreprise en insertion sociale Par : Développement économique Haute-Côte-Nord Embauche d'une personne qui aura comme mandat de faire une étude de marché, d'analyser la rentabilité et les clientèles cibles (main-d'œuvre, consommateur), de rechercher les locaux disponibles, d'établir un plan marketing, de dresser les états prévisionnels et finalement, d'arrimer le projet avec les partenaires et les différents services déjà existants en Haute-Côte-Nord. 2017-2019

300 000 $ Développement de la production de l'airelle vigne d'Ida sur la Côte-Nord Par : Centre d'expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) Développement de la production commerciale d'airelle en passant par la mise en place d'une régie de culture qui comprend la micropropagation des plants jusqu'à l'aménagement de plusieurs champs d'airelle à rendement élevé sur le territoire nord-côtier. 2017-2021

181 800 $ Circuit de bornes pour véhicules électriques Par : Tourisme Côte-Nord Duplessis Installation de bornes électriques sur le territoire de la Côte-Nord afin d'en faire un circuit qui facilitera la venue de touristes. 2017-2019

70 000 $ Développement de l'activité interactive de la plongée en direct et du matériel pédagogique Par : Explo-Nature Mise en place d'une nouvelle activité interactive en direct du Saint-Laurent sous-marin qu'on pourra diffuser directement dans les classes du primaire, du secondaire et des cégeps de la Côte-Nord. 2017-2019

128 000$ Projet pilote en transport Par : Commission scolaire de l'Estuaire Mise en place d'un système de transport desservant la clientèle étudiante de niveau professionnel entre la Manicouagan et la Haute-Côte-Nord en passant par Pessamit. 2017-2019

14 374 $ Intercar Minganie et Sept-Rivières Par : MRC de Sept-Rivières Maintenir le lien interurbain entre Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles pour desservir la population de la Minganie en déplacement vers l'ouest de la Côte-Nord et du Québec. Offrir un service de livraison de colis pour les entreprises locales qui acheminent divers produits par autobus. 2017-2019

60 000 $ Modernisation de la ligne principale de sciage Par : Boisaco inc. Modernisation de la ligne principale de sciage vieille de plus de 10 ans pour une ligne de sciage à la fine pointe de la technologie. 2017-2019

80 000 $ Sécurisation de la côte ouest des Bergeronnes Par : La Corporation Véloroute des Baleines Construction d'une piste cyclable pavée bidirectionnelle au pied de la côte ouest des Bergeronnes avec une traversée de la 138. 2018-2019

300 000 $ Optimisation des infrastructures et expansion des activités de la station Uapishka Par : Station Uapishka Renouvellement et relocalisation des installations de la station Uapishka sur un site plus stratégique permettant permanence et expansion. 2018-2019

11 192 $ Web annuaire Par : MRC de Sept-Rivières Répertoire électronique des différents fonds disponibles pour tous types de projets. 2017-2019

50 000 $ Projet de recherche sur l'écriture nord-côtière Par : Cégep de Sept-Îles Recherche qui s'intéresse à toutes les écritures ayant la Côte-Nord pour propos et plus particulièrement les écritures innue, française et anglaise. 2017-2019

48 500 $ Interbus Par : MRC de Sept-Rivières Aide au transport collectif pour la MRC de Sept-Rivières. 2017-2019

52 512 $ Visioconférence MRC Caniapiscau Par : MRC de Caniapiscau Confection de plans, acquisition et installation d'équipements de visioconférence pour la MRC de Caniapiscau. 2017-2019

80 000 $ Bureau d'information touristique de Fermont Par : MRC de Caniapiscau Aménagement d'un bâtiment d'accueil touristique représentatif de la région à l'entrée de la ville de Fermont. Dans l'aire d'accueil, une offre muséale sera installée. 2018-2019

26 480 $ Acquisition d'un actif pour le Taïga Carnaval Par : Ville de Fermont Achat d'un igloo gonflable qui servira de lieu de rassemblement et de point de service pour les festivités du Taïga Carnaval. 2017-2019

35 862 $ Panneau d'affichage Par : MRC de Caniapiscau Installation d'un grand panneau d'affichage à l'entrée de la ville de Fermont ayant pour but d'inciter les travailleurs de l'extérieur à découvrir le territoire par l'entremise des annonces, à s'intéresser aux activités de la ville, à avoir une image positive de Fermont et à venir s'installer de façon permanente avec leur famille. 2017-2019

40 626 $ Projet de fabrication et de réparation de canots à Rivière-Saint-Jean Par : Association de la protection de la Rivière-Saint-Jean Réparation et aménagement du bâtiment destiné à l'activité de réparation de canots. 2017-2019

45 320 $ Réparation de la promenade à Natashquan Par : Corporation de développement patrimonial culturel touristique (COPACTE) Réparation et consolidation de la structure de la promenade à Natashquan. Les bris sont dus aux grandes marées de 2016. 2017-2019

161 260 $ Sentier Transanticostien Par : Municipalité de L'Île-d'Anticosti Aménagement d'un réseau de sentiers pédestres de 600 km pour en faire un attrait touristique d'envergure. 2017-2019

45 839 $ Table ad hoc en tourisme de la Basse-Côte-Nord Par : MRC du Golfe-du-Saint-Laurent Embauche d'une personne-ressource pour la Table ad hoc en tourisme de la Basse-Côte-Nord. 2017-2019

Total accordé : 2 677 418 $

2017-2021