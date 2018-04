Förtydligande till kallelse till årsstämma i NetJobs Group AB (publ)

Denna kallelse innehåller sådan information som Netjobs Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, denna information finns under:

Punkt 15. Beslut om införande av teckningsoptionsprogram till verkställande direktören

Aktieägarna i NetJobs Group AB (publ), org nr 556656-5502, (”Bolaget”), kallas till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 kl 17.00 på Linnégatan 87B, plan 4, Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast onsdagen den 9 maj 2018, dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast fredagen den 11 maj 2018 kl 12.00 under adress NetJobs Group AB (publ), att: ”Investors”, Linnégatan 87B, 115 23 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-678 74 20 eller per e-post till ekonomi@netjobs.com.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn. Sådan omregistre­ring, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd hos Euroclear senast onsdagen den 9 maj 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid dessförinnan.

Antalet aktier och röster i Bolaget är 20 750 000.

Styrelsens förslag till dagordning

Stämmans öppnande Val av ordförande att leda stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Val av minst en justeringsman Prövning av om kallelse skett på riktigt sätt Godkännande av dagordning Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse Beslut om fastställande av den i årsredovisningen upptagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om eventuell avstämningsdag Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören Beslut om antal styrelseledamöter Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna Val av styrelse Val av revisorer Beslut om införande av teckningsoptionsprogram till verkställande direktören Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner Övriga frågor Stämmans avslutande

Styrelsen föreslår



2. Stämmoordförande föreslås på stämman.

9. Disposition av tillgängliga vinstmedel

Styrelsen föreslår till förfogande stående vinstmedel för verksamhetsåret 2017 balanseras i ny räkning.

11. Styrelsen föreslår att stämman väljer 4-6 styrelseledamöter och inga suppleanter.



12. Arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå på så sätt att ordföranden erhåller 120 000 SEK och att övriga ledamöter erhåller vardera 60 000 SEK. Ersättning åt ledamot som är anställd i Bolaget skall inte utgå. Arvode till Bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.



13. Förslag till styrelse görs på stämman.



14. Styrelsen föreslår att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, som i sin tur utsett auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell till huvudansvarig revisor. Revisionsbolagets uppdrag löper därmed till och med årsstämman 2019.

15. Beslut om införande av teckningsoptionsprogram till verkställande direktören

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att Bolaget genomför en emission av teckningsoptioner till den verkställande direktören på nedanstående villkor. Den verkställande direktören har inte deltagit i beredningen av frågan.

Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Georg Tsaros. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor efter teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att Bolaget bör främja Bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra till ett ägarintresse i Bolaget utav ledande befattningshavare. Styrelsen anser att utställandet av teckningsoptioner ökar incitamentet för den verkställande direktören att långsiktigt förbinda sig till Bolaget samt aktivt arbeta med att stärka Bolagets aktiekurs.

En förutsättning för teckning av teckningsoptionerna är att verkställande direktören har ingått avtal angående återköp mm med bolaget enligt vilket Bolaget har en rätt att återköpa teckningsoptionerna under vissa omständigheter.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny Aktie i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 2 januari 2023 till och med den 1 mars 2023.

Grunden för optionsteckningskursen är teckningsoptionens marknadsvärde baserat på den s.k. Black & Scholes metodiken. Teckningskursen för aktierna ska uppgå till ett belopp motsvarande det 200 % av det volymviktade genomsnittliga aktiepriset under perioden från fem handelsdagar före och fem handelsdagar efter stämman som beslutar om emissionen. Om den volymviktade genomsnittskursen enligt ovan exempelvis är 1,03 kr/aktie kommer teckningspriset för aktier vid utnyttjande av teckningsoptionen att uppgå till 2,06 kr/aktie och baserat på en Black & Scholes värdering uppskattas teckningspriset för optionen till 10 öre/option.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från det räkenskapsår då de är införda i Bolagets aktiebok.

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 25 000 kronor och motsvarar en utspädning om cirka 4,6 procent av det totala antalet aktier och av det totala röstetalet i Bolaget.

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren, Bilaga 1A, som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Villkoren för teckningsoptionerna innehåller sedvanliga omräkningsregler för konverteringskursen vid förekomsten av vissa bolagshändelser (till exempel utdelning, fondemission och företrädesemission) och möjlighet till förtida utnyttjande (vid till exempel likvidation eller s.k. exit-händelse i samband med en väsentlig ägarförändring).

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt punkt 15.

För giltigt beslut enligt punkt 15 ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet omfattar även möjligheten att utge konvertibla förlagslån. Bemyndigandet skall omfatta högst 10 miljoner aktier.

Övrigt

Aktieägare har på stämman har möjlighet att ställa kompletterande frågor till styrelse och VD avseende omständigheter rörande frågor på dagordningen i den mån sådan information kan lämnas utan skada för bolaget.

Fullständig underliggande information, yttranden, övriga handlingar samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida (www.NetJobsgroup.com).

Årsredovisningen för 2017 hålls tillgänglig hos Bolaget minst fyra veckor före stämman och på Bolagets hemsida (www.NetJobsgroup.com). Stämmohandlingar kommer även att finnas tillgängliga invid stämmolokalen innan stämmans öppnande.

