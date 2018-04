Finanskalender for Flügger A/S vedr. forretningsåret 2018/2019

Finanskalender for Flügger A/S i forretningsåret 2018/2019





Flügger A/S har planlagt følgende datoer for offentliggørelser og ordinære generalforsamlinger for regnskabsåret 2018/19:





28.06.2018 Årsrapport 2017/2018

09.08.2018 Generalforsamling

04.09.2018 Delårsrapport 1. kvartal 2018/2019

05.12.2018 Halvårsrapport 1. halvår 2018/2019

21.03.2019 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2018/2019

26.06.2019 Årsrapport 2018/2019





Med venlig hilsen

Flügger A/S

Torben Schwaner Dehlholm

Group General Counsel

Attachment