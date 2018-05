Als institutioneller Anleger muss auch der Soros Fund Management seine Wertpapierpositionen einmal im Quartal an die US-Börsenaufsicht SEC melden. Einige der Transaktionen aus dem vergangenen Jahresviertel sorgten für Überraschungen.

Soros setzt auf Tesla

Obwohl es in den vergangenen Monaten bei dem Elektroautobauer Tesla alles andere als rund lief, scheint Investmentlegende George Soros Vertrauen in die Geschäftsentwicklung des Musk-Konzerns zu haben. Denn der 87-Jährige hat sich über sein Unternehmen Soros Fund Management mit Tesla-Wandelanleihen im Wert von 35 Millionen US-Dollar eingedeckt. Mit dieser Anlageklasse kann Soros von dem steigenden Tesla-Aktienkurs profitieren, zeitgleich meidet er aber das Risiko eines Direktinvestments. Die Papiere mit Laufzeit bis März nächsten Jahres können in Tesla-Aktien umgewandelt werden.

Der Einstieg von Soros ist eine gute Nachricht für Tesla-Chef Elon Musk , denn Tesla hat jüngst einen Rekordverlust gemeldet und viele Beobachter fürchten, dass das Unternehmen angesichts seiner brenzligen Finanzlage in naher Zukunft den Finanzmarkt anzapfen muss. Bislang hat Musk entsprechende Spekulationen stets dementiert.

REIT findet Weg in Soros' Depot

Neben dem Kauf von Tesla-Wandelanleihen hat noch ein anderer Trade von Soros' Fonds im vergangenen Quartal überrascht: Das Investmentvehikel hat 21,5 Millionen Anteile des Real Estate Investment Trusts (REIT) Vici Properties erworben, deren Wert auf 393,9 Millionen US-Dollar beziffert wird. Der REIT investiert in Spielkasinos und ergänzt damit ein ähnliches Investment von Soros, der mit Caesars Entertainment bereits eine Glücksspielaktie im Depot hat. Das Geschäftsfeld scheint den Investor zu überzeugen, denn mit einem Anteil von 6,4 Prozent des Gesamtportfolios ist Vivi Properties die zweitgrösste Position in Soros' Depot.

Vorliebe für Tech wird deutlich

Wie bereits in der Vergangenheit offensichtlich wurde, hat George Soros - anders als sein Starinvestor Warren Buffett - eine Vorliebe für Tech-Aktien. Seine Positionen bei Netflix und der Google-Mutter Alphabet baute Soros Fund Management im vergangenen Quartal weiter aus. Und ein anderer Techwert feierte die Rückkehr in Soros' Depot: Nachdem sich der Investor Ende vergangenen Jahres komplett von seiner Beteiligung am Online-Riesen Amazon getrennt hatte, stieg er nun wieder ein: 51.200 Aktien erwarb er im letzten Jahresviertel. Auch das unterscheidet Soros von Buffett, der der verpassten Investmentchance bei Amazon hinterher trauert, einen Einstieg zum derzeitigen Zeitpunkt aber offensichtlich dennoch nicht in Erwägung zieht.

Neben Tesla-Wandelanleihen, dem REIT und Techriesen hat sich Soros im ersten Quartal auch mit Aktien der Bankriesen Bank of America und JPMorgan eingedeckt.



