Eurowings will Angebot ab Düsseldorf weiter ausbauen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa-Tochter Eurowings expandiert am Standort Düsseldorf. "Nächstes Jahr planen wir, unser Netz weiter zu vergrössern. Zusätzliche Strecken in die USA wie in andere Länder kann ich mir vorstellen, wenn sich die Nachfrage gut entwickelt und die infrastrukturellen Rahmenbedingungen stimmen", sagte Eurowings-Chef Thorsten Dirks der Rheinischen Post.

Zur Integration ehemaliger Air-Berliner sagte er, dass Eurowings 2.000 früheren Mitarbeitern von Air Berlin sowie von deren früherer Tochterfirma Niki eine neue berufliche Heimat gegeben habe.

Mit Blick auf die Pläne des Düsseldorfer Flughafens, die Kapazitäten deutlich zu erhöhen, sagte Dirks: "Für uns ist die operative Stabilität entscheidend. Da haben wir 2017 gemeinsam mit dem Airport schon viel erreicht. Das war aber nur ein Teil des Weges. Wir wachsen weiter sehr schnell. Das muss alles gut bewältigt werden. Also ist es zu früh zu sagen, ob eine Kapazitätserweiterung sinnvoll und notwendig ist."

April 27, 2018 22:00 ET (02:00 GMT)