Elon Musk: "Ich investiere überhaupt nicht"

Elon Musk hat viel zu tun: Als Chef der börsennotierten Tesla Inc. , CEO des privaten Raumfahrtkonzerns SpaceX, Gründer des Neurotechnologieunternehmens Neuralink und Boss des Tunnelbohrexperten Boring Company hat sein Tag wahrscheinlich weniger Stunden, als er bräuchte. Zeit, sein Vermögen durch gezielte Investitionen zu vermehren, bleibt dabei offenbar nicht.

Musk ist nur in einem Unternehmen investiert

Während eines Interviews im Rahmen des Digital-Festivals South by Southwest hat Musk nun mit dem Mythos aufgeräumt, dass er sein Vermögen, das von "Forbes" auf rund 20 Milliarden Dollar geschätzt wird, an der Börse investiert hat. "Ich denke, eines der grössten Missverständnisse ist, dass ich eigentlich kein Investor bin", so der 46-jährige, der als Überraschungsgast auf der Konferenz aufgetaucht ist. Auch wenn die Leute manchmal glauben würden, dass er sein Geld investiere: "Ich investiere überhaupt nicht". Eigentlich gebe es nur ein einziges börsennotiertes Unternehmen, an dem er Aktien halte: Tesla. Musk besitzt rund 20 Prozent der Anteile an dem Elektroautopionier - gemessen am Schlusskurs vom Mittwoch beläuft sich der Wert seiner Beteiligung damit auf rund 11 Milliarden US-Dollar.

Seine grösste Privatinvestition abseits der Börse sei seine Beteiligung am Raumfahrtunternehmen SpaceX, so Musk weiter.

Kryptowährungen? Nein danke!

Dass Musk sein Geld ausschliesslich in Unternehmen gesteckt hat, deren Geschäftsmodell er versteht und massgeblich mit beeinflusst, dürfte vielen Anlegern bekannt vorkommen. Auch Starinvestor Warren Buffett predigt immer wieder, dass er nur in unterbewertete Unternehmen investiere, von denen er verstehe, wie sie ihr Geld verdienen.

Kryptowährungen scheinen vor diesem Hintergrund weder für Buffett noch für Musk die notwendigen Investitionskriterien zu erfüllen. Während Investmentlegende Buffett die weltgrösste Kryptowährung Bitcoin kürzlich als "Fata Morgana" und "echte Blase" abgekanzelt hatte, hat auch Musk kein Geld am derzeit stark frequentierten Kryptomarkt investiert. Zwar habe ihm ein Freund vor Jahren einen Teil eines Bitcoins geschickt, wo der sich befinde, wisse er allerdings nicht, liess der Tesla-Chef seine Follower bei Twitter wissen.

Not true. A friend sent me part of a BTC a few years, but I don’t know where it is. - Elon Musk (@elonmusk) 28. November 2017

Scheint so, als würde Tesla auf absehbare Zeit das einzige Investment von Elon Musk an der Börse bleiben.



Redaktion finanzen.ch