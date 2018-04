EZB teilt bei Dollar-Tender 79,2 Millionen zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 79,2 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. In der Vorwoche war das Volumen mit 5,0 Milliarden Dollar an zehn Banken ungewöhnlich hoch gewesen. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,18 (zuvor: 2,15) Prozent. Das Programm war während der Finanzkrise eingerichtet worden, um Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität zu vermeiden.

April 04, 2018 04:56 ET (08:56 GMT)