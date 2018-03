EZB stellt Leitfaden zur Nutzung interner Modelle zur Konsultation

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) stellt das erste Kapitel eines Leitfadens zur Anwendung interner Modelle bei der Berechnung risikogewichteter Aktiva (RWA) zur Konsultation. Der Leitfaden soll dafür sorgen, dass alle direkt von der EZB beaufsichtigten Banken die wichtigsten Regulierungsprinzipien für interne Modelle konsistent anwenden.

Banken können den Risikogehalt bestimmter Aktiva mithilfe interner Modelle bestimmen, was direkte Auswirkungen auf das dafür vorzuhaltende Eigenkapital hat. Die EZB will verhindern, dass Banken ihre Risiken auf diese Weise kleinrechnen.

Das zur Konsultation gestellte erste Kapitel des Leitfadens wurde laut EZB in enger Abstimmung mit den nationalen Aufsichtsbehörden erstellt und baut auf den Erfahrungen des Targeted Review of Internal Models (Trim) auf.

Die Konsultationen beginnen am Mittwoch, enden am 28. Mai und beinhalten eine öffentliche Anhörung am 18. April. Für weitere Kapitel sollen später ebenfalls Konsultationen durchgeführt werden.

