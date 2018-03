EUREX/DAX-Future startet verspätet etwas höher in den Tag

FRANKFURT (Dow Jones)--Technische Probleme beim Börsenbetreiber haben dazu geführt, dass der DAX-Future am Freitag erst um 9.20 Uhr den Handel aufgenommen hat. Der Derivate-Handel wie auch die Kunden sehen dies relativ gelassen. "Bis zum grossen Verfall am Mittag ist noch genügend Zeit, sich zu positionieren", so ein Marktteilnehmer. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 9.34 Uhr um 6 auf 12.399 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.403 und das -tief bei 12.364 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.580 Kontrakte.

