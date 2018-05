EUREX/Bund-Futures bleiben unter Abgabedruck

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert im frühen Handel am Dienstag 31 Ticks auf 157,96 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 158,17 Prozent und das Tagestief bei 157,96 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 50.709 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 10 Ticks auf 130,72 Prozent.

Die hawkish aufgenommenen Kommentare des französischen Notenbankchefs Villeroy de Galhau setzten den Anleihemärkten am Vortag zu. Die jüngste Verlangsamung der Inflation in der Eurozone sei "eindeutig vorübergehend", und die Zentralbank werde den Ausstieg aus der quantitativen Lockerung nicht verzögern, um den Staaten in der Eurozone bei der Bewältigung ihrer Schuldenprobleme zu helfen, sagte Galhau.

"Aus charttechnischer Sicht überwiegen beim Bund-Future aufgrund des gestrigen Kursmusters ansatzweise wieder die Molltöne", so die DZ Bank. Auf jeden Fall würden die Bullen einen alles andere als glatten Durchmarsch nach oben erleben, jedenfalls bis zur Rückeroberung der 159,00-Marke.

