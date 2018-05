EUREX/Bund-Future steigt - Italien weiter im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Plus am Vortag geht es für den Bund-Future am Freitag im frühen Handel noch etwas weiter nach oben. Damit fällt die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen auf 0,46 von 0,47 Prozent, während sie in Italien um 3 Basispunkte auf 2,43 Prozent weiter steigt. Die Zinsdifferenz ist also auf fast 200 Basispunkte auseinandergelaufen. Zu Wochenbeginn betrug sie noch rund 153.

Weiterhin steht die Bildung einer eurokritischen Regierung in Italien im Fokus und sorgt dort aus Sorge vor einer laxeren Haushaltspoltik für steigende Zinsen. Zugleich suchen viele Akteure Sicherheit in deutschen Anleihen.

Der designierte Premierminister Conte wird im Tagesverlauf Staatspräsident Mattarella seine Kandidaten für die Schlüsselministerien präsentieren. Um eine Ablehnung Mattarellas zu vermeiden, dürften nach Einschätzung der Bayern LB aus taktischen Gründen gemässigte Kandidaten den Vorzug erhalten. Dessen ungeachtet dürften die profiliertesten Kandidaten die wichtigsten Posten besetzen wollen. Die Präsentation von Contes Wahl wird erst spät erwartet. Mit einer leichten Ausweitungdes BTP/Bunds-Spreads sollte im Vorfeld gerechnet werden.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 10 Ticks auf 160,29 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 160,29 Prozent und das Tagestief bei 160,05 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.53 Uhr knapp 60.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 1 Tick auf 131,72 Prozent.

