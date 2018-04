EUREX/Bund-Future stabil seitwärts

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist kaum verändert in den Handel am Freitag gestartet. Dabei zeigt er sich seit über zwei Wochen in einer vergleichsweise engen Handelsspanne zwischen 159 und 159,70 Prozent extrem stabil. Auf Grund des leeren Terminkalenders drängt es sich für den Zins-Kontrakt nicht auf, die Handelsspanne zu verlassen.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um zwei Ticks auf 159,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,31 Prozent und das Tagestief bei 159,21 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.774 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt ebenfalls zwei Ticks auf 131,13 Prozent.

April 13, 2018