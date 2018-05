EUREX/Bund-Future fällt zurück - Spreads im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Plus am Freitag geht es für den Bund-Future am Montag im frühen Handel deutlich nach unten. Der Bund-Future gibt um 70 Ticks nach auf 160,47 Prozent nach. Das bisherige Tageshoch liegt bei 160,79 und das -tief bei 160,42 Prozent. Umgesetzt worden sind bisher etwa 50.000 Kontrakte.

"Geprägt wird der Markt weiter von Italien", sagt ein Marktteilnehmer. "Die Entscheidung Mattarellas gegen eine Regierung aus 5 Sterne und Lega hat zunächst einmal Zeit erkauft", meint er. Kurzfristig orientierte Investoren lösten deshalb ihre Positionen long Bunds gegen short Italien-BTP auf, so dass die Zinsdifferenz wieder zusammenlaufen sollte. Da die grundsätzlichen Probleme aber nicht gelöst seien, dürfte die Entspannung möglicherweise nur temporärer Natur sein.

Die Feiertage in den USA und in Grossbritannien dürften auch den Handel im Bund-Future dämpfen, heisst es. Widerstand wird bei 161,17 Prozent erwartet, erste Unterstützung auf der 160er Marke.

