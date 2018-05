EQS-News: Matador Partners Group AG: Matador Partners Group AG erwartet Rekordgewinn für 2017/18 und plant Dividendenerhöhung

EQS Group-News: Matador Partners Group AG / Schlagwort(e): Prognose/Dividende

Matador Partners Group AG: Matador Partners Group AG erwartet Rekordgewinn für 2017/18 und plant Dividendenerhöhung



15.05.2018 / 07:15



Sarnen, 15. Mai 2018 - Die jüngst verschmolzene Matador Partners Group (CH0042797206) erwartet für das laufende Geschäftsjahr (bis 30. Juni 2018) signifikant höhere Gewinne und erhöht deshalb ihre Gesamtjahresprognose. Zudem plant das Unternehmen eine weitere Anhebung seiner Dividende. "Unter anderem vor dem Hintergrund des Zusammenschlusses mit der Matador Private Equity AG erwarten wir für die neue Matador Partners Group im laufenden Geschäftsjahr einen Rekordgewinn von über zwei Mio. CHF. Dazu tragen Synergieeffekte wie die durch die Fusion extrem verschlankte Kostenstruktur bei", erklärt Dr. Florian Dillinger, Präsident des Verwaltungsrates und CEO der Matador Partners Group AG. Bisher war das Unternehmen von einem Gewinn in einer Größenordnung von 750 TSD CHF ausgegangen. "Unsere Dividendenpolitik möchten wir weiter ausbauen und unsere Aktionäre im laufenden Jahr mit einer Ausschüttung in Höhe von mehr vier Prozent des Aktienkurses am Gewinn beteiligen", so Dr. Dillinger weiter. Die Dividendenrendite hatte im vergangenen Jahr 3,5 Prozent betragen. Das Geschäftsjahr 2017/18 endet am 30. Juni dieses Jahres. Im Geschäftsjahr 2015/16 hatte der Gewinn CHF 186'165 (CHF 0,04 je Aktie) betragen und im Geschäftsjahr 2016/17 lag er bei CHF 336'403 (CHF 0,08/Aktie). "Wir setzen den profitablen Wachstumstrend unseres Unternehmens auch und gerade mit der neuen Aufstellung konsequent fort", erläutert Dr. Florian Dillinger. Die Papiere der Aktionäre der Matador Private Equity waren jüngst im Verhältnis 1:3 getauscht worden. Auf den Generalversammlungen der Matador Private Equity AG und der Matador Partners Group AG hatten die Anteilseigner Anfang Mai dem Zusammenschluss mit einem Ergebnis von 100 Prozent zugestimmt. Im Umlauf befinden sich jetzt 11.046.500 Inhaberaktien der neuen Matador Partners Group, die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt entsprechend aktuell - den gestrigen Kurs von 3,95 CHF zugrunde gelegt - bei 43,6 Mio. CHF. "Die im Zuge der Verschmelzung erhöhte Marktkapitalisierung hat uns noch weiter in das Wahrnehmungsfeld der Börsianer gerückt. Zudem erhöht die damit verbundene breitere Aktionärsbasis die Attraktivität der Aktie für Investoren", so Dr. Florian Dillinger weiter. Die Handelbarkeit sei ebenfalls weiter verbessert worden - neben der Notiz in Berlin ist die Aktie ab heute auch an der Schweizer Börse in Bern handelbar. Die endgültigen Zahlen zum Verlauf des Geschäftsjahres 2017/2018 wird die Matador Partners Group AG im Oktober 2018 veröffentlichen. Über die Matador Partners Group AG:

Die neue Matador Partners Group AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity sowie Beratungsdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Real Estate, Projektentwicklung und Private Equity. Der Schwerpunkt liegt im Secondary Private-Equity-Markt, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der Börse Bern und Berlin notiert.



