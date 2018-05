E.ON und Google bauen gemeinsam Solaranlagen in England und Italien

BERLIN (Dow Jones)--Der Stromversorger E.ON und der Technologiegigant Google weiten ihre Zusammenarbeit beim Bau von kleinen Solaranlagen aus. Die gemeinsame Plattform Sunroof wird in Kürze in Grossbritannien für Hausbesitzer im Internet freigeschaltet, wie E.ON mitteilte. Parallel dazu werde der Marktstart in Italien vorbereitet.

Auf den Sunroof-Internetseiten können die Eigentümer berechnen lassen, ob sich eine Photovoltaik-Anlage lohnt. Dazu genügt es, die eigene Adresse online einzugeben. Anhand weniger weiterer Daten kann der Bau einer Solaranlage geplant werden. Möglich machen das die Kartendienste wie Google Earth und Google Maps und hinterlegte 3D-Modelle. Das Programm kalkuliert zum Beispiel auch mit ein, wie lange die Sonne pro Jahr auf das Dach scheint und ob Bäume Schatten darauf werfen.

Mittlerweile haben in Deutschland laut Eon 10.000 Interessenten eine detaillierte Analyse abgefragt, ob sich auf ihrem Dach Solarmodule rechnen. Das Angebot gibt es seit einem Jahr. E.ON bietet den Kunden im Anschluss an, die Anlage mit Partnern vor Ort auf das Dach zu schrauben.

May 18, 2018 07:34 ET (11:34 GMT)