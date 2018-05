Dufry wächst im ersten Quartal - Verlust eingegrenzt

Der Umsatz stieg im ersten Jahresviertel an und die operative Marge lag deutlich über dem Vorjahr. Unter dem Strich resultierte aufgrund anhaltender Sonderkosten weiterhin ein grosser Verlust. Für den weiteren Jahresverlauf zeigt sich Dufry zuversichtlich.

Der Umsatz stieg im ersten Jahresviertel gegenüber dem Vorjahr um 6,6 Prozent auf 1'820 Mio CHF. Organisch erhöhte sich der Umsatz um 7,1 Prozent, nach organischen Zuwachsraten von 7,2 Prozent im Vorjahresquartal und 5,7 Prozent im Schlussquartal 2017, teilt Dufry am Dienstag mit. Neue Konzessionen trugen 2,2 Prozent zum Wachstum bei, während sich die Währungen mit -0,5 Prozent negativ auswirkten.

Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA kletterte gar um 18 Prozent auf 182 Millionen, was einer um 100 Basispunkten höheren Marge von 10,1 Prozent entspricht. Unter dem Strich resultierte aufgrund von Sonderkosten im Zusammenhang mit der WDF-Übernahme ein Reinergebnis nach Minderheiten von -47,5 Millionen, nach einem Fehlbetrag von -60,8 Millionen im Vorjahr. Das Cash-EPS, d.h. der Gewinn pro Aktie unter Ausschluss der Amortisationskosten, lag im ersten Jahresviertel bei 0,56 Franken nach 0,29 Franken in der Vorjahresperiode.

Mit den ausgewiesenen Zahlen hat Dufry die Analystenerwartungen beim organischen Wachstum und auf Stufe EBITDA übertroffen. Umsatz und Reingewinn fielen dagegen im Rahmen der Erwartungen aus.

WACHSTUM REGIONAL BREIT ABGESTÜTZT

Besonders starkes Wachstum erzielte Dufry in der Region, in der Osteuropa, Mittlerer Osten, Asien und Australien zusammengefasst werden. Dank eines organischen Wachstums von 21 Prozent kletterte der Umsatz auf 257 Millionen. Vor allem der Mittlere Osten habe sich gut entwickelt und Australien hätte von den abgeschlossenen Rennovationsarbeiten sowie der Einführung eines neuen Shop-Konzepts profitiert.

In der für Dufry wichtigen Region Lateinamerika legte der Umsatz organisch um 9 Prozent auf 408 Millionen zu. Zweistellig gewachsen sei dabei unter anderem die Karibik und Mexiko. Auch in Nordamerika stieg der Umsatz organisch um 8,4 Prozent auf 404 Millionen. In der Region Südeuropa und Afrika lag der Umsatz im ersten Quartal bei 321 Millionen, bei einem organischen Wachstum von 11 Prozent.

Einzig in der Region Grossbritannien und Zentraleuropa resultierte aus organischer Sicht ein leichter Umsatzrückgang von 1,4 Prozent auf 397 Millionen. Als Hauptgrund für den Rückgang nennt Dufry den Verlust der Konzession am Flughafen Genf per Oktober 2017.

POSITIVE TRENDS HALTEN AN

Insgesamt zeigt sich das Unternehmen mit dem ersten Jahresviertel zufrieden. Der deutliche Anstieg des operativen Gewinns sei auf den Beitrag des laufenden Effizienzprogramms zurückzuführen, schreibt Dufry. Dieses Programm werde bis Ende 2018 weitergeführt und soll gemäss früheren Angaben zu Effizienzgewinnen von rund 50 Millionen führen.

Mit Blick auf das laufende Jahr zeigt sich Dufy zuversichtlich, macht aber in der Mitteilung keine konkrete Angaben. Mit dem ersten Quartal sei eine solide Basis für den weiteren Jahresverlauf und die kommende Hochsaison gelegt worden, heisst es. Die positiven Trends aus dem Vorjahr hätten sich in dieser saisonal unbedeutendsten Periode fortgesetzt und würden weiterhin anhalten.

SCHULDEN DANK IPO REDUZIERT

Dank dem Börsengang der US-Tochter Hudson reduzierten sich die Schulden per Ende März auf 3'210 Millionen von 3'687 Millionen per Ende 2017. Der im Februar durchgeführte Börsengang hat Dufry dabei netto 714 Millionen US-Dollar in die Kassen gespült. Entsprechend verbesserte sich das für die Kreditwürdigkeit wichtige Verhältnis zwischen Nettoschulden und EBITDA auf 3.07x von 3.59x.

Ausserdem gab Dufry Einzelheiten zum geplanten Aktienrückkaufprogramm bekannt. Dieses wird am 11. Mai starten und über eine Periode von 21 Monaten laufen. Insgesamt sollen Aktien zu einem Wert von maximal 400 Millionen Franken zurückgekauft werden.

Basel (awp)