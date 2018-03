Dropbox-Aktie mit spektakulärem Start an der Börse

Der Online-Speicherdienst Dropbox hat seine Aktien erfolgreich an der New Yorker Technologie-Börse NASDAQ platziert und sämtliche Erwartungen übertroffen.

Der erste Kurs der Dropbox -Aktie lag bei 28,97 Dollar und damit weit über dem Ausgabepreis. Diesen hatte der Tech-Konzern am Freitagmorgen auf 21 Dollar und damit noch einmal über der bereits angehobenen Preisspanne von 18 bis 20 US-Dollar festgelegt. Berichten zufolge war die Nachfrage nach der Dropbox-Aktie im Vorfeld des Börsengangs sehr gross, die Aktienplatzierung soll 25-fach überzeichnet gewesen sein.

Dropbox nahm mit der Ausgabe von 36 Millionen Aktien rund 756 Millionen Dollar ein und erzielte eine Bewertung von 9,2 Milliarden Dollar. Dieser Wert lag allerdings unter dem Unternehmenswert bei der letzten privaten Finanzierungsrunde im Jahr 2014, bei der Dropbox mit 10 Milliarden Dollar bewertet wurde. Durch die Kursgewinne der Aktie zum Start hat der Börsenwert des Unternehmens diese Marke jedoch geknackt.

Dropbox wurde im Jahr 2007 von zwei Studenten in San Francisco als Plattform gegründet, die Speicherlösungen für Fotos, Musik, Videos und grössere Dateien bietet. Ziel der beiden Gründer war es, den Austausch grösserer Dateien zu vereinfachen und auf USB-Sticks sowie E-Mails zu verzichten. Das Geschäftsmodell von Dropbox basiert auf einem sogenannten Freemium-Geschäftsmodell. Dabei können alle Kunden die Basisfunktion des Programms kostenlos nutzen, während das vollständige Programm mit mehr Speicherplatz kostenpflichtig ist. Mit diesem Geschäftsmodell erzielte das Unternehmen im Jahr 2017 einen Umsatz von 1,11 Milliarden US-Dollar, allerdings keinen Gewinn. Für das Jahr 2017 fiel ein Verlust in Höhe von 111,7 Millionen US-Dollar an.

Redaktion finanzen.ch