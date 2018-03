Dovre Group Plc: Managers' Transactions - Visual Engineering AS

____________________________________________

Person subject to the notification requirement

Name: Visual Engineering AS

Position: Closely associated person

(X) Legal person

(1):Person Discharging Managerial Responsibilities In Issuer

Name: Olsen, Ole-Johan

Position: Member of the Board

Issuer: Dovre Group Plc

LEI: 7437000NA1I6Y1OQWL24

Notification type: INITIAL NOTIFICATION

Reference number: 7437000NA1I6Y1OQWL24_20180312105015_2

____________________________________________

Transaction date: 2018-03-08

Venue: Nasdaq HELSINKI LTD (XHEL)

Instrument type: SHARE

ISIN: FI0009008098

Nature of the transaction: DISPOSAL



Transaction details

(1): Volume: 2,876 Unit price: 0.263 EUR

(2): Volume: 4,061 Unit price: 0.264 EUR

(3): Volume: 4,063 Unit price: 0.264 EUR

(4): Volume: 8,000 Unit price: 0.263 EUR

(5): Volume: 15,000 Unit price: 0.265 EUR

(6): Volume: 11,000 Unit price: 0.265 EUR

(7): Volume: 150 Unit price: 0.265 EUR

(8): Volume: 2,500 Unit price: 0.265 EUR

(9): Volume: 7,500 Unit price: 0.264 EUR

(10): Volume: 11,000 Unit price: 0.264 EUR

(11): Volume: 9,500 Unit price: 0.263 EUR

(12): Volume: 500 Unit price: 0.263 EUR

(13): Volume: 11,000 Unit price: 0.261 EUR

(14): Volume: 10,000 Unit price: 0.26 EUR

(15): Volume: 1,445 Unit price: 0.26 EUR

(16): Volume: 5,000 Unit price: 0.26 EUR

(17): Volume: 11,055 Unit price: 0.26 EUR

(18): Volume: 4,679 Unit price: 0.26 EUR

(19): Volume: 2,483 Unit price: 0.261 EUR

(20): Volume: 2,288 Unit price: 0.261 EUR

(21): Volume: 5,300 Unit price: 0.26 EUR

(22): Volume: 480 Unit price: 0.261 EUR

(23): Volume: 21 Unit price: 0.26 EUR

(24): Volume: 10,099 Unit price: 0.26 EUR

(25): Volume: 1,000 Unit price: 0.261 EUR

(26): Volume: 9,000 Unit price: 0.261 EUR

(27): Volume: 10,000 Unit price: 0.261 EUR

(28): Volume: 1,400 Unit price: 0.261 EUR

(29): Volume: 309 Unit price: 0.26 EUR

(30): Volume: 190 Unit price: 0.26 EUR

(31): Volume: 4,901 Unit price: 0.26 EUR

(32): Volume: 96 Unit price: 0.26 EUR

(33): Volume: 17,501 Unit price: 0.26 EUR

(34): Volume: 444 Unit price: 0.261 EUR

(35): Volume: 1,159 Unit price: 0.261 EUR

(36): Volume: 1,500 Unit price: 0.26 EUR

Aggregated transactions

(36): Volume: 187,500 Volume weighted average price: 0.26188 EUR

____________________________________________

Transaction date: 2018-03-09

Venue: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrument type: SHARE

ISIN: FI0009008098

Nature of the transaction: DISPOSAL



Transaction details

(1): Volume: 2,000 Unit price: 0.26 EUR

(2): Volume: 4,000 Unit price: 0.26 EUR

(3): Volume: 11,500 Unit price: 0.26 EUR

(4): Volume: 3,503 Unit price: 0.26 EUR

(5): Volume: 3,523 Unit price: 0.26 EUR

(6): Volume: 4,474 Unit price: 0.259 EUR

(7): Volume: 7,000 Unit price: 0.259 EUR

(8): Volume: 10,000 Unit price: 0.259 EUR

(9): Volume: 7,500 Unit price: 0.259 EUR

(10): Volume: 8,897 Unit price: 0.262 EUR

(11): Volume: 4,000 Unit price: 0.26 EUR

(12): Volume: 10,000 Unit price: 0.262 EUR

(13): Volume: 4,500 Unit price: 0.258 EUR

(14): Volume: 10,000 Unit price: 0.258 EUR

(15): Volume: 2,000 Unit price: 0.258 EUR

(16): Volume: 3,400 Unit price: 0.258 EUR

(17): Volume: 1,103 Unit price: 0.26 EUR

(18): Volume: 1,206 Unit price: 0.26 EUR

(19): Volume: 35 Unit price: 0.26 EUR

(20): Volume: 2,112 Unit price: 0.259 EUR

(21): Volume: 21 Unit price: 0.258 EUR

(22): Volume: 2,000 Unit price: 0.258 EUR

(23): Volume: 3,785 Unit price: 0.259 EUR

(24): Volume: 5,941 Unit price: 0.259 EUR

Aggregated transactions

(24): Volume: 112,500 Volume weighted average price: 0.25958 EUR