Diese alten Handys sind wahre Sammlerstücke

In Deutschland liegen Millionen ungenutzte Handys herum. Einige dieser Altgeräte sind inzwischen schon echte Sammlerstücke und können ein kleines Vermögen wert sein.

Bei Handys wollen die Menschen in der Regel immer auf dem neuesten Stand der Technik sein. Doch nach einem Handykauf schmeissen sie ihre Altgeräte nicht immer weg. Laut einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom sind hierzulande rund 123,9 Millionen solcher ungenutzten Geräte in Umlauf. Für einige dieser alten Mobiltelefone können inzwischen beim Online-Auktionshause eBay hohe Preise erzielt werden.

Teure Altgeräte

Grund zum Jubeln hat, wer noch ein altes iPhone 2g in seinem Schrank oder seiner Schublade liegen hat. Bei eBay werden solche Geräte derzeit für bis zu 6.700 Euro angeboten. Sehr beliebt bei Sammlern sind daneben auch Apple iPhones der ersten Generation, sie werden inzwischen für 3.250 Euro angeboten. Preistreibend wirkt dabei unter anderem, dass nur etwa sechs Millionen dieser Geräte hergestellt wurden.

Auch einige Geräte des einstigen Weltmarktführers im Handygeschäft haben deutlich an Wert zugelegt: Bei eBay werden für ein Nokia 8800 Carbon Arte bis zu 3.700 Euro verlangt. Das Nokia Mobira Senator - das erste Nokia-Mobiltelefon - wird daneben für über 1.500 Euro angeboten.

Erstes Handy

Das erste kommerzielle Mobiltelefon war das von Motorola entwickelte DynaTAC 8000X. Als es im Jahr 1983 vorgestellt wurde, kostete es 4.000 Dollar. Heute ist ein solches Gerät bei eBay immerhin noch fast 1.700 Euro wert, und das obwohl man damit nicht einmal mehr telefonieren kann, weil es analog funkt.

Das auch als "Knochen" bezeichnete Gerät hat ein Gewicht von annähern 800 Gramm und eine Akkuladung, die gerade mal für ein Gespräch von maximal einer Stunde reicht. Als erstes serienreifes Handy der Welt hatte es 1987 seine Hollywood-Premiere im Kultfilm "Wall Street" mit Michael Douglas als schmierige Investmentlegende Gordon Gekko.

Kuriositäten mit Wert

Massen-Smartphones asiatischer Hersteller wie Samsung, LG oder HTC steigen hingegen eher selten im Wert. Hier muss es schon eine besondere Variante, wie beispielsweise das Samsung Galaxy S7 in der Injustice Limited Edition sein. Die Sonder-Edition im Batman-Design wurde nur in geringen Stückzahlen produziert und wird bei eBay derzeit für fast 8.000 Euro angeboten.

Originalverpackung wichtig

Die höchsten Preise werden mit Geräten erzielt, die noch original verpackt (OVP) sind. Denn Sammler legen meistens Wert darauf, dass die Geräte noch in der Folie eingeschweisst und somit noch unberührt sind.

Doch auch wenn Handys in der Regel nur im OVP-Status hohe Summen bringen, so können doch auch gebrauchte Geräte noch einiges wert sein. Es lohnt sich also allemal, zu überprüfen, zu welchen Preisen ein altes Mobiltelefon gehandelt wird, bevor man es entsorgt.

