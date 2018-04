Die Credit Suisse legt im Heimmarkt zu

Zürich (awp) - Das Schweizer Geschäft der Grossbank Credit Suisse ist im ersten Quartal 2018 sehr erfreulich gelaufen. So erreichte die Swiss Universal Bank (SUB) mit einem Vorsteuergewinn von 563 Millionen Franken das beste Quartalsergebnis seit 2015, wie die CS am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt.

Getrieben wurde das Ergebnis sowohl von höheren Erträgen wie auch von erneut tieferen Kosten. Die Kombination liess die Cost-Income-Ratio der SUB zum ersten Mal unter 60% fallen.

Insgesamt legte der Nettoertrag im ersten Quartal um 6 Prozent auf 1,4 Milliarden Franken zu. Der Anstieg beruhe auf den höheren transaktionsabhängigen Erträgen sowie den gestiegenen wiederkehrenden Kommissions- und Gebührenerträgen.

Die Anzahl Mitarbeiter ging gegenüber dem Stand zum Jahresende 2017 nochmals um 180 zurück und wird mit 12'420 ausgewiesen.

Positiv entwickelte sich auch der Neugeldzufluss. Private Kunden vertrauten der Bank in der Schweiz netto 2,7 Milliarden an neuen Geldern an, was dem höchsten Zufluss seit Etablierung der SUB entspreche.

Trotz vielversprechenden Start dürfte es für die Swiss Universal Bank nicht leicht werden, den für das Gesamtjahr 2018 gemäss den eigenen Zielvorgaben angestrebten Vorsteuergewinn von 2,3 Milliarden zu erreichen. Dazu ist eine weitere Gewinnsteigerung in den kommenden Quartalen notwendig.

GLOBAL MARKETS IST ROBUSTER GEWORDEN

Etwas weniger gut als in der Schweiz präsentieren sich die ausgewiesenen Ergebnisse der grossen Investment-Banking-Division Global Markets. Die Erträge verminderten sich hier in der Berichtswährung Schweizer Franken um 4 Prozent und der Vorsteuergewinn um 7 Prozent auf 295 Millionen Franken. Der ausgewiesene Rückgang ist indes der Währungsumrechnung geschuldet. Auf Dollarbasis legten sowohl die Erträge wie auch der Vorsteuergewinn zu. Das Ergebnis beruhe auf einer kontinuierlichen Dynamik in allen Geschäftsbereichen, einschliesslich eines besonders starken Beitrags der International-Trading-Solutions-Plattform, schreibt die CS.

Die CS habe grosse Anstrengungen unternommen, das Gesamtergebnis von Global Market unabhängiger von den marktgetriebenen Aktivitäten zu machen, erklärt CEO Tidjane Thiam. Nach der Redimensionierung dieser Aktivitäten und dem Abbau der mit ihnen einhergehenden Risiken betrachte die CS das Geschäftsfeld nun auch bei ungünstigen Marktbedingungen als robust. In einem konstruktiveren Umfeld biete der Bereich Aufwärtspotenzial, gibt sich Thiam überzeugt.

