Deutschland und Ukraine starten drittes Wirtschaftsforum

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und die Ukraine planen eine Frischzellenkur für ihre Wirtschaftsbeziehungen. Zum Ende des Jahres ist die dritte Auflage des deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforums geplant, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Berlin erklärte. Merkel lobte die "breite Agenda von Reformen" in der Ukraine und versprach, dass Deutschland mit Rat und Tat zur Seite stehen werde.

Das letzte Wirtschaftsforum fand, federführend organisiert vom DIHK und vom Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft, im Oktober 2016 in Kiew statt. Es setzte die Berliner Konferenz von 2015 fort. Im vergangenen Jahr hatte es wegen des Bundestagswahlkampfes eine Pause gegeben. Poroschenko sagte, das Wirtschaftsforum werde zur Ausweitung der Investitionen beitragen.

Merkel kritisierte bei Poroschenkos Besuch erneut die schleppende Umsetzung der Minsker Vereinbarung. Die Entwicklung sei "sehr überschaubar", monierte die CDU-Vorsitzende.

Blauhelme im Donbass?

Merkel hatte dazu am Montagabend mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Beide Seiten seien sich darüber einig gewesen, dass die Minsker Vereinbarungen zügig und vollständig umgesetzt werden müsse, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert anschliessend. Vor allem der Waffenstillstand müsse eingehalten werden.

Merkel und Putin sprachen den Angaben zufolge auch über eine mögliche Mission der Vereinten Nationen im Donbass. Im Beisein von Poroschenko betonte die Kanzlerin, dass man das Projekt einer UN-Friedenstruppe weiter verfolgen wolle.

Der ukrainische Präsident will allerdings eine robust ausgestattete UN-Mission. Poroschenko sprach in der deutschen Übersetzung von einer "vollwertigen Mission", die in Lage sein müsse, bewaffnete Kämpfer zu entwaffnen. "Bis jetzt haben wir dazu noch keine Position Russlands", sagte Poroschenko. Sein Land gebe aber die Hoffnung nicht auf, dass die Arbeit zu einem positiven Ergebnis führen werde.

Allerdings kommt es in der Frage einer UN-Mission auch auf Deutschland, Frankreich und die USA an. Ein Dreiertreffen zwischen Merkel, Poroschenko und Emmanuel Macron wird es am 10. Mai geben, wenn der französische Präsident in Aachen den Karlspreis verliehen bekommt, wie Merkel erklärte.

