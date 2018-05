Deutsche Postbank schliesst rund zehn Prozent ihrer Filialen

Berlin (awp/sda/reu/afp) - Die deutsche Postbank will bis Ende des Jahres jede zehnte ihrer rund 1000 Filialen schliessen. "Am Ende werden es deutlich über 100 in diesem Jahr sein", sagte Postbank-Vorstandsmitglied Susanne Klöss der "Bild am Sonntag" laut Vorabbericht.

Auf einer internen Streichliste, auf die sich das Blatt beruft, werden insgesamt 72 Standorte in ganz Deutschland aufgeführt.

Die Filial-Schliessungen haben dem Bericht zufolge bereits im Februar begonnen und sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Der Grossteil der Mitarbeiter sei von der Deutschen Post ausgeliehen und soll dorthin zurückkehren.

"Unsere Mitarbeiter wechseln zu anderen Standorten, jeder bekommt eine Anschlussbeschäftigung", sagte Klöss dem Blatt.

Ausserdem schliesse ihr Institut nicht nur Filialen, "wir eröffnen auch". Bis Mitte 2019 entstünden insgesamt 50 neue Vertriebscenter, in denen auch Beratung für Wertpapiere und Baufinanzierung angeboten würden. 25 dieser Center gebe es bereits, führte Klöss aus.

Die Postbank gehört der Deutschen Bank und soll mit deren Privatkundengeschäft zusammengelegt werden. Klöss sagte, die Filial-Schliessungen hätten "mit dem Thema Deutsche Bank nichts zu tun", sondern seien Teil einer langfristigen Strategie.