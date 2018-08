Deutsche Dienstleister wachsen im Juli langsamer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität bei den gewerblichen Dienstleistern in Deutschland hat im Juli etwas an Dynamik verloren. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich sank auf 54,1 Punkte von 54,5 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Bei der ersten war ein Rückgang auf 54,4 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet.

Der Sammelindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg im Juli hingegen auf 55,0 Zähler von 54,8 im Vormonat.

"Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte nahm die deutsche Privatwirtschaft weiter an Fahrt auf", sagte IHS-Markit-Ökonom Trevor Balchin. "Diesmal war die Industrie das Zugpferd des Wachstums, während die Dienstleister im Juni noch die tragende Rolle spielten."

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

DJG/apo/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2018 04:06 ET (08:06 GMT)