Deutsche Bank überweist aus Versehen 28 Milliarden Euro

Ein Routinetransfer im Rahmen des Derivategeschäfts der Bank ging aus Versehen auf ein Konto der Eurex. Passiert sei der Fehler schon rund eine Woche vor Ostern, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Deutsche Bank bestätigte die Panne.

"Der Fehler wurde innerhalb von Minuten identifiziert und dann korrigiert", teilte ein Sprecher der Bank Dow Jones Newswires mit. Die Gründe seien genau überprüft und Schritte eingeleitet worden, um so etwas in Zukunft zu vermeiden. "Es war ein operationaler Fehler bei der Überweisung von Sicherheiten von den Hauptkonten der Deutschen Bank auf das Eurex-Konto der Bank", so der Sprecher.

DJG/mgo/smh Dow Jones Newswires