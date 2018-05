Deutsche Bank kehrt der Wall Street den Rücken

NEW YORK (awp international) - Die Deutsche Bank will ihr New Yorker Hauptquartier im Finanzdistrikt verlassen und mitten nach Manhattan an den Columbus Circle am Rande des Central Parks umziehen. Der Schritt sei nach einer sorgfältigen Abwägung der Immobilienstrategie beschlossen worden, sagte ein Sprecher am Freitag in New York. Es handele sich um eine Investition in die langfristige Präsenz der Bank in den USA.

Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge ist die Bürofläche in dem neuen Gebäude 30 Prozent kleiner. Der Umzug soll aber erst im dritten Quartal 2021 beginnen. Bis dahin kann noch der Ausblick des Wolkenkratzers an der Wall Street genossen werden. Zuvor war bereits aus einem internen Memo bekanntgeworden, dass die Bank ihr Geschäft mit der Öl- und Gasindustrie in den USA zurückfahren und deshalb ihr Büro in der texanischen Metropole Houston schliessen will./hbr/DP/he