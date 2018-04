Deutsche Bank-Aktie weiter schwach: Institut schlägt HV vier neue Vertreter zur Wahl in den AR vor

Die Deutsche Bank schlägt ihren Aktionären auf der Hauptversammlung am 24. Mai vier neue Vertreter zur Wahl in Aufsichtsrat vor.

In das Gremium sollen Mayree Clark, John Thain und Michele Trogni als Vertreter der Anteilseigner einziehen, wie die Bank am Mittwoch bekanntgab. Im März 2017 hatte der Frankfurter DAX -Konzern bereits angekündigt, Norbert Winkeljohann von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhousecoopers in den Aufsichtsrat zu berufen.

Mayree Clark ist Gründerin und Managing Partner des Vermögensverwalters Eachwin Capital und hatte innerhalb von 24 Jahren verschiedene Positionen bei Morgan Stanley inne, wie die Deutsche Bank mitteilte. John Thain ist den Angaben zufolge unter anderem Mitglied des Board of Directors von Uber. Michele Trogni ist Mitglied des Aufsichtsrats (Board of Directors) von Morneau Shepell und hält weitere Mandate. Während ihrer Laufbahn war sie zuletzt Executive Vice President bei IHS Markit.

Die neuen Mitglieder sollen auf Louise Parent, Dina Dublon, Henning Kagermann und Johannes Teyssen folgen, deren Amtszeit turnusgemäss endet und die nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung stehen.

Zugleich hat der Aufsichtsrat Gerd Alexander Schütz zur Wiederwahl nominiert. Schütz war von der Hauptversammlung 2017 für zunächst ein Jahr in das Gremium gewählt worden und soll nun ebenfalls für fünf Jahre bestellt werden.

Die Deutsche Bank-Aktie büsst am Mittwoch weiter ein. Das Papier notiert zeitweise unterhalb der Marke von 11 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)