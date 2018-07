Des chercheurs et des innovateurs canadiens travaillent ensemble pour créer des collectivités en santé

Le gouvernement du Canada investit près de 80 millions de dollars pour renforcer les partenariats entre chercheurs et entrepreneurs



HAMILTON, ON, le 30 juill. 2018 /CNW/ - Chaque jour, les scientifiques conçoivent des technologies qui permettent de sauver des vies. L'appui que reçoivent les chercheurs pour transformer leurs idées en produits concrets favorise aussi la croissance des entreprises et la création d'emplois et contribue à améliorer la santé de tous les Canadiens.

Afin d'appuyer la recherche de solutions menée par ces regroupements de scientifiques, d'entrepreneurs et d'innovateurs, l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, a annoncé aujourd'hui l'octroi de cinq subventions, d'une valeur totale de 79,8 millions de dollars, dans le cadre du Programme des centres d'excellence en commercialisation et en recherche (Programme des CECR). Les cinq groupes de collaborateurs sont établis à Hamilton, à Toronto, à Montréal et à St. John's.

La ministre Duncan a fait l'annonce à la McMaster University, où se trouve le Centre for Probe Development and Commercialization (CPDC). Le CPDC travaille avec des partenaires du secteur privé et du milieu universitaire pour disposer de l'expertise et de l'infrastructure requises pour concevoir et fabriquer des produits radiopharmaceutiques, c'est-à-dire des médicaments spéciaux qui libèrent de l'énergie et qui aident les médecins à diagnostiquer rapidement les maladies. Selon leur diagnostic, ils peuvent ensuite choisir le traitement qui convient le mieux aux patients atteints de maladies comme des troubles cardiaques et le cancer.

Grâce au financement, le CPDC pourra lancer de nouvelles initiatives de fabrication et de formation qui intensifieront ses activités dans l'industrie radiopharmaceutique en forte croissance. En plus d'appuyer la création d'emplois dans le milieu de la haute technologie, les fonds feront en sorte que les Canadiens aient accès aux solutions novatrices pour déceler et traiter rapidement les maladies dont ils sont atteints.

Citations

« Aujourd'hui nous investissons dans les sciences pour créer des collectivités en santé. Les cinq centres de recherche qui reçoivent aujourd'hui une subvention comptent au sein de leurs équipes les plus grands talents du milieu de la recherche, du développement et du secteur privé qui leur permettront de transformer de nouvelles découvertes en produits, services et procédés concrets qui améliorent notre vie. En jumelant des collectifs d'experts en recherche à des dirigeants d'entreprises, ces centres aideront à libérer le riche potentiel d'innovation du Canada. »

- L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports

« Je tiens à féliciter les candidats retenus au plus récent concours du Programme des CECR. Nous sommes heureux d'aider ces centres à combler le fossé entre l'innovation et la commercialisation afin de permettre le développement durable des ressources naturelles dans le Nord et de créer des collectivités plus saines au Canada. Ces liens forgés entre les pôles d'expertise en recherche et le milieu des affaires mobilisent les meilleurs talents du Canada pour concevoir les technologies, les produits et les services utiles à l'industrie dont nous profiterons tous. »

- Jean Saint-Vil, vice-président associé, Réseaux de centres d'excellence

« Au nom du CPDC, je voudrais remercier le Programme des CECR des RCE pour son appui à long terme et le renouvèlement de cet appui. Grâce au financement de nos partenaires de longue date à l'Institut ontarien de rechercher sur le cancer, à l'appui et à la vision de la McMaster University et aux partenariats avec le milieu universitaire et des entreprises, le CPDC a contribué à la poursuite des objectifs du Canada en matière d'innovation. Il a notamment contribué à la création d'entreprises, à attirer des investissements étrangers et à offrir aux patients, à l'échelle régionale, nationale et internationale, des diagnostics et des médicaments radiopharmaceutiques pouvant leur sauver la vie. L'équipe utilisera les nouveaux fonds pour appuyer la commercialisation de nouvelles technologies canadiennes et placer le Canada à l'avant-garde dans le secteur en forte croissance des isotopes médicaux et des produits radiopharmaceutiques. »

- John Valliant, fondateur, CPDC

Faits saillants

Liens connexes

À propos des RCE

Les RCE sont une initiative conjointe du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED) et de Santé Canada. Les RCE ont investi au fil des ans environ deux milliards de dollars dans la recherche, la commercialisation et le transfert des connaissances. En 2017, les réseaux et les centres financés par les RCE avaient contribué à la formation de plus de 54 700 personnes hautement qualifiées et à la création de 160 entreprises dérivées et de 2 150 entreprises en démarrage.

En collaboration avec des partenaires des secteurs public et privé, les programmes des RCE aident à orienter la capacité de recherche vers les défis socioéconomiques, à commercialiser et à appliquer les percées en recherche réalisées au pays, à accroître les activités de recherche et développement du secteur privé et à former du personnel hautement qualifié.

Les programmes des Réseaux de centres d'excellence, reconnus à l'échelle internationale, mobilisent les meilleurs talents du Canada dans les domaines des sciences naturelles, du génie, des sciences sociales et des sciences de la santé.

SOURCE Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)