Daimler will Produktion bis 2020 auf 3 Millionen Pkw erhöhen

STUTTGART (Dow Jones)--Der Daimler-Konzern will mit neuen Werken seine Pkw-Produktion deutlich ausweiten und peilt bis 2020 die Marke von 3 Millionen Einheiten pro Jahr an. Mercedes-Produktionschef Markus Schäfer sagte der Automobilwoche, insgesamt investier Daimler in die neuen Fertigungen im Ausland mehr als 3 Milliarden Euro. 2017 wurden 2,73 Millionen Fahrzeuge der Marken Mercedes und Smart verkauft.

"Die Werke in unserem weltweiten Produktionsnetzwerk sind hoch ausgelastet. Deshalb bauen wir unsere Kapazitäten marktnah weiter aus und gehen in Richtung 3 Millionen Einheiten", sagte Mercedes-Produktionschef Markus Schäfer der Automobilwoche.

Allein bis zum Ende des Jahrzehnts sollen laut Schäfer drei grosse Werke in Betrieb genommen werden. Im mexikanischen Aguascalientes werde vom dritten Quartal 2018 an die Kompaktklasse vom Band laufen. Das Gemeinschaftswerk mit Nissan hat eine Kapazität von rund 230.000 Einheiten. Im ungarischen Kecskemét entsteht bis Ende 2019 ein zweites Mercedes-Werk in ähnlicher Grösse.

Das Unternehmen hatte zudem angekündigt, in Peking einen zweiten Standort eröffnen zu wollen. "In der ersten Ausbaustufe können wir hier 150.000 bis 200.000 Einheiten produzieren", sagte Schäfer der Branchenzeitschrift. Von der A-Klasse bis zum Elektroauto sei alles möglich, die Modelle noch nicht entschieden. Das bereits bestehende Werk des chinesischen Partners BAIC soll für 1,5 Milliarden Euro umgebaut werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2018 05:50 ET (09:50 GMT)