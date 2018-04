DKSH muss einen neuen Leiter Supply Chain Management suchen

In der erweiterten Geschäftsleitung der DKSH -Gruppe kommt es zu einem Wechsel. Christopher Pollard, Head Supply Chain Management, verlässt das Unternehmen. Pollard trete per sofort aus der erweiterten Geschäftsleitung und aus dem Senior Executive Team zurück, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit. Daniel Culverhouse, Vice President Supply Chain Center of Excellence, werde ad interim die Leitung des Bereichs übernehmen.

DKSH dankt in der Mitteilung Pollard für seine Beiträge während seiner Amtszeit und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft. Pollard, der sich neuen Herausforderungen ausserhalb des Unternehmens stellen wolle, war seit 2016 Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung.

