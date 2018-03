DGAP-Stimmrechtsanteile: IMMOFINANZ

Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018

Overview



1. Issuer: IMMOFINANZ AG

2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of voting rights

3. Person subject to notification obligation

Name: Erste Asset Management GmbH

City: Wien

Country: Österreich

4. Name of shareholder(s): Erste Asset Management GmbH,

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft.m.b.H.



5. Date on which the threshold was crossed or reached: 21.3.2018



6. Total positions

% of voting rights attached to shares (7.A) % of voting rights through financial/other instruments (7.B.1 + 7.B.2)



Total of both in % (7.A + 7.B)

Total number of voting rights of issuer Resulting situation on the date on which threshold was crossed / reached 4,94 % 0,00 % 4,94 % 1 120 852 699 Position of previous notification (if applicable) 5,02 % 0,00 % 5,02 %



Details

7. Notified details of the resulting situation:

A: Voting rights attached to shares

ISIN Code Number of voting rights % of voting rights Direct

(Sec 130 BörseG 2018) Indirect

(Sec 133 BörseG 2018) Direct

(Sec 130 BörseG 2018) Indirect

(Sec 133 BörseG

2018) AT0000809058 55 406 117 4,94 % SUBTOTAL A 55 406 117 4,94 %

B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018

Type of instrument

Expiration Date

Exercise Period Number of voting

rights that may be

acquired if the

instrument is exercised

% of voting rights SUBTOTAL B.1

B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018 Type of instrument Expiration Date Exercise Period Physical /

Cash Settlement Number of

voting rights % of voting rights SUBTOTAL B.2



8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:

Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer.

x Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

No. Name Directly controlled by No. Shares held directly (%) Financial/other instruments held directly (%) Total of both (%) 1 Erste Asset Management GmbH 4,32 % 4,32 % 2 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft.m.b.H. 1 0,62 % 0,62 %

9. In case of proxy voting

Date of general meeting: -

Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.

10. Sonstige Kommentare:

Die ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ist eine Tochtergesellschaft der Erste Asset Management GmbH. Diese Kapitalanlagegesellschaften (samt der Zweigniederlassung in der Erste Asset Management GmbH in Tschechien) verfolgen eine gemeinsame Stimmrechtspolitik für die von ihnen verwalteten Investmentfonds.

Die in Punkt 8 angegebenen, gehaltenen Stimmrechtsanteile der Erste Asset Management GmbH und ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. werden nicht direkt, sondern von den Investmentfonds gehalten, die von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Es handelt sich daher nicht um Beteiligungen der Verwaltungsgesellschaften.

Wien am 21.3.2018