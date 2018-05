DGAP-News: USU baut Partnernetzwerk im Bereich IT-Servicemanagement aus

DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die USU bietet mit ihrer Software-Suite Valuemation umfassende Lösungen für das IT- und Enterprise Service Management. Als Teil der Wachstumsstrategie baut die USU ihr Partner-Netzwerk weiter aus. Ziel des neuen Partnerprogramms ist es, ein dichteres Netz an zertifizierten Implementierungs- und Vertriebspartnern für die weitere Marktdurchdringung zu knüpfen.



Das neue Valuemation-Partnerprogramm sieht eine 9-wöchige Theorie- und Praxisausbildung vor. Technische Consultants werden dabei zwei Wochen am Produkt geschult und erlangen u. a. Customizing- und Administrationsfähigkeiten für Valuemation. Danach folgt eine dreiwöchige Praxisphase, in der Projektsituationen simuliert, Use Cases gelernt und entsprechende Aufgaben gelöst werden. Zuletzt werden die erworbenen Kenntnisse im Rahmen eines realen Projektes unter Anleitung umgesetzt. Die Partner haben dabei Zugriff auf eine zentrale Wissens- und Lösungsdatenbank und stehen stets im engen Kontakt mit dem für sie zuständigen Partnermanager. "Implementierungs- und Vertriebspartner sind für uns eine strategische Wachstumssäule für die weitere flächendeckende Marktdurchdringung und Internationalisierung", so Frank Dreher, Geschäftsführer der USU GmbH. Diese Pressemitteilung ist abrufbar unter www.usu.de. USU GmbH Die 1977 gegründete USU GmbH gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Der Geschäftsbereich Valuemation unterstützt Unternehmen mit umfassenden, ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- und Enterprise Service Management. Kunden steuern damit sämtliche Serviceprozesse, schaffen Transparenz über ihre Servicekosten sowie ihre IT-Infrastruktur und können dadurch ihre Services effizient planen, überwachen und verrechnen. Zum Einsatz kommt dabei die gleichnamige Software Valuemation, eine modulare, integrierte und ITIL(R)-zertifizierte Produktsuite. Sie wird im IT-Bereich großer und mittelständischer Unternehmen und bei IT Service Providern eingesetzt. Valuemation kommt aber auch in weiteren Servicebereichen wie z.B. Personal, Facility Management und Field Service Management zum Einsatz. Von Analystenhäusern und Zertifizierungsunternehmen wird Valuemation als weltweit führend eingestuft. Die USU GmbH ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: www.valuemation.com Kontakt USU Software AG

