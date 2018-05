DGAP-News: Sixt Leasing SE begibt erfolgreich Anleihe über 250 Mio. Euro im Rahmen eines neuen Debt Issuance Programms

DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung

Sixt Leasing SE begibt erfolgreich Anleihe über 250 Mio. Euro im Rahmen eines neuen Debt Issuance Programms



02.05.2018 / 12:54

Sixt Leasing SE begibt erfolgreich Anleihe über 250 Mio. Euro im Rahmen eines neuen Debt Issuance Programms Anleihe ermöglicht unabhängige Refinanzierung des Sixt Leasing-Konzerns von der Sixt SE sowie weitere Wachstumsinvestitionen

Emission markiert erfolgreichen Start eines neu aufgesetzten 1 Mrd. Euro Debt Issuance Programms Pullach, 02. Mai 2018 - Die Sixt Leasing SE, Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, hat erfolgreich eine Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert (ISIN: DE000A2LQKV2 / WKN: A2LQKV). Die Emission stieß bei Investoren aus dem In- und Ausland auf eine starke Nachfrage. Die Anleihe hat eine Laufzeit von vier Jahren sowie einen Zinskupon von 1,500 Prozent pro Jahr und ist in Stücke von nominal 1.000 Euro unterteilt. Der Emissionserlös aus der erfolgreich platzierten Anleihe dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und soll insbesondere dazu verwendet werden, den letzten noch verbliebenen Teilbetrag der von der Sixt SE zur Verfügung gestellten Core Fazilität in Höhe von 190 Mio. Euro wie geplant zum frühestmöglichen Zeitpunkt Ende Juni 2018 abzulösen. Damit kann die Sixt Leasing SE die nach dem Börsengang im Jahr 2015 begonnene Umstellung der Finanzierung des Sixt Leasing-Konzerns auf eigene, externe Finanzierungsinstrumente erfolgreich abschließen. Die Emission stellt die erste Anleihe unter einem neu aufgelegten 1 Mrd. Euro Debt Issuance Programm dar, das der Sixt Leasing SE ermöglicht, zukünftig weitere Anleihen flexibel zu begeben. Das Debt Issuance Programm soll insbesondere die Finanzierung des geplanten Wachstums im Rahmen des kürzlich vorgestellten Strategieprogramms "DRIVE>2021" unterstützen. Ziel von "DRIVE>2021" ist es, das Tempo der Digitalisierung zu erhöhen, das Rendite-Risiko-Profil zu verbessern, die Internationalisierung weiter voranzutreiben sowie den Vertragsbestand und das Ergebnis bis zum Jahr 2021 deutlich zu steigern. Arrangeure des Debt Issuance Programms und Joint Lead Manager der ersten Anleihe unter dem Programm waren Berenberg, Commerzbank, NORD/LB und die UniCredit Bank. Björn Waldow, Finanzvorstand der Sixt Leasing SE: "Mit der erfolgreichen Anleiheplatzierung und der planmäßigen Rückführung des letzten Teilbetrags der Core Fazilität an die Sixt SE können wir uns künftig vollständig unabhängig von unserem Hauptaktionär refinanzieren und gleichzeitig die Zinskosten weiter reduzieren. Das neu aufgelegte Debt Issuance Programm ist zudem eine wesentliche und flexibel nutzbare Basis zur Finanzierung wichtiger Wachstumsinvestitionen und der geplanten Steigerung des Vertragsbestands bis zum Jahr 2021."

Über Sixt Leasing:

Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) mit Sitz in Pullach bei München ist Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden. Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Die Sixt Leasing SE ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2017 auf 744 Mio. Euro.

www.sixt-leasing.de

Kontakt:

Sixt Leasing SE

Investor Relations

Stefan Kraus

+49 89 74444 - 4518

ir-leasing@sixt.com

