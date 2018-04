DGAP-News: STEMMER IMAGING AG: Bestes Halbjahresergebnis der Firmengeschichte

DGAP-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

STEMMER IMAGING AG: Bestes Halbjahresergebnis der Firmengeschichte



24.04.2018 / 11:01

Puchheim, 24.04.2018 - Die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) legt heute den Halbjahresfinanzbericht 2017/2018 vor. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Zeitraum 01. Juli bis 31. Dezember 2017 das beste 6-Monatsergebnis der Firmengeschichte. Die positive Geschäftsentwicklung wurde sowohl von einem anhaltend dynamischen Marktumfeld der industriellen Bildverarbeitungsbranche als auch von der breiten Kundenbasis aus zahlreichen Anwendungsbereichen und Industrien getragen.



Der Umsatz stieg um 12,6 % auf 47,37 Mio. Euro nach 42,07 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2016/2017. Der Umsatzanstieg entfiel dabei insbesondere auf die Absatzmärkte Deutschland und die Benelux-Region. Der Rohertrag erhöhte sich deutlich um 17,7 % auf 17,38 Mio. Euro gegenüber 14,77 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Ursächlich für die erhöhte Rohertragsmarge ist neben einer verbesserten Materialeinsatzquote auch der auf 11,1 % (Vorjahresperiode: 10,7 %) gestiegene Anteil an eigenen, höher-margigen Produkten (insbesondere Software und Services). Die insgesamt positive Geschäftsentwicklung wurde sowohl von einem anhaltend dynamischen Marktumfeld der industriellen Bildverarbeitungsbranche als auch von der breiten Kundenbasis aus zahlreichen Anwendungsbereichen und Industrien getragen.

Das EBITDA entwickelte sich ebenfalls sehr erfreulich und stieg im Berichtshalbjahr deutlich zweistellig um 36,2 %. Damit ist das EBITDA überproportional stärker gewachsen als der Umsatz, von 3,34 Mio. Euro in der Vorjahresperiode auf 4,55 Mio. Euro im Berichtshalbjahr. Die EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend von 7,9 % auf 9,6 %. Das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich auf 3,66 Mio. Euro nach 2,53 Mio. Euro im Vorjahreshalbjahr. Damit stieg die EBIT-Marge gegenüber dem Vorjahreswert von 6,0 % auf 7,7 %. Unter Berücksichtung der Aufwendungen für Ertragssteuer in Höhe von 1,12 Mio. Euro (Vorjahresperiode: 0,75 Mio. Euro) schloss das erste Halbjahr 2017/2018 mit einem Konzernjahresüberschuss von 2,53 Mio. Euro gegenüber 1,70 Mio. Euro ab. Die Eigenkapitalquote lag zum 31. Dezember 2017 bei soliden 55,2 %. Der operative Cashflow stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 1,21 Mio. Euro auf 2,20 Mio. Euro. Finanziell sieht sich der Konzern mit einem verbesserten operativen Cashflow und einer starken Eigenkapitalquote gut aufgestellt. Aufgrund des Börsengangs im dritten Quartal 2017/2018 haben sich die liquiden Mittel sowie die Eigenkapitalquote nach dem Berichtshalbjahr substanziell erhöht. "Durch den Emissionserlös sind wir nun in der Lage, weitere Akquisitionen zu tätigen, unser Wachstum zu beschleunigen und unsere Marktposition zu stärken. Wir streben ein nachhaltiges Wachstum sowohl durch Zukäufe als auch organisch an. Um die Basis für weiteres organisches Wachstum zu schaffen, werden wir unser Vertriebsteam verstärken, unser Produktportfolio erweitern und unsere Kompetenzen im Umfeld neuer Applikationen und Anwendungsbereiche ausbauen. Im Fokus stehen hier einerseits die Weiterentwicklung der eigenen Bildverarbeitungs-Software Common Vision Blox sowie der Abschluss von Kooperationen bzw. Zukäufe in diesem Bereich", sagt Lars Böhrnsen, CFO der STEMMER IMAGING AG. Die STEMMER IMAGING AG verzeichnet im laufenden Jahr eine starke und über den Erwartungen liegende Geschäftsentwicklung. Der Auftragseingang der Gruppe stieg im ersten Halbjahr 2017/2018 um 7,62 Mio. Euro bzw. 16,8 % auf insgesamt 52,88 Mio. Euro. Der weltweite Machine-Vision-Markt entwickelt sich dynamisch und verzeichnet zweistellige jährliche Wachstumsraten. Durch die ungezählten Einsatzmöglichkeiten industrieller Kameratechnik und Bildverarbeitungslösungen eröffnen sich der STEMMER IMAGING AG große Wachstumschancen. Basierend auf einer sehr guten Auftragsbasis, einem extrem wettbewerbsfähigen Produktportfolio und der hohen Innovationskraft ist STEMMER IMAGING zuversichtlich, den Wachstumskurs bei zunehmender Profitabilität fortzusetzen und seine Marktposition weiter deutlich auszubauen. Konkret rechnet der Vorstand im laufenden Geschäftsjahr 2017/2018 - sofern die positiven Marktimpulse und die gute Auftragslage auch im zweiten Halbjahr anhalten - mit einem Umsatz in einer Bandbreite zwischen 97 und 100 Mio. Euro bei einer zweistelligen EBITDA-Marge. Um das Berichtswesen an die zunehmende Internationalisierung der Gruppe anzupassen, plant die STEMMER IMAGING AG, die bisher noch nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften (HGB) berichtet, eine Umstellung ihrer Finanzberichterstattung auf IFRS (International Financial Reporting Standards). Eine künftige Bilanzierung auf IFRS-Basis dürfte darüber hinaus zu einer höheren Transparenz und besseren Vergleichbarkeit führen. Der Halbjahresfinanzbericht der STEMMER IMAGING AG zum 31. Dezember 2017 steht unter https://www.stemmer-imaging.de/de/investor-relations/ als Download zur Verfügung. Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die STEMMER IMAGING AG heute, am 24. April 2018, um 16 Uhr eine Telefonkonferenz abhalten. Für eine Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an ir@stemmer-imaging.de.

Über STEMMER IMAGING



STEMMER IMAGING ist einer der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft in Europa. Mit einer perfekten Kombination aus innovativen Produkten, kompetenter Beratung und umfassendem Service unterstützt STEMMER IMAGING Kunden dabei, Bildverarbeitungsaufgaben einfach, sicher und schnell zu lösen. In 19 Ländern Europas stehen erfahrene Spezialisten für eine einfache Kontaktaufnahme und lokale Beratung zur Verfügung. Kunden von STEMMER IMAGING profitieren von der Kombination aus einzigartiger Produktvielfalt weltweit führender Hersteller (z.B. Kameras, Optiken, Beleuchtungen, Bildverarbeitungssysteme, Software) und dem Lösungs-Know-how erfahrener Experten. Neben der technisch und wirtschaftlich optimalen Kombination von Komponenten für die jeweilige Aufgabenstellung kommt der lösungsorientierten Kundenbetreuung u.a. durch Machbarkeitsstudien, Entwicklungsdienstleistungen, Schulungen und einem kundennahen Support besondere Bedeutung zu.

