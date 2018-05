DGAP-News: SPORTTOTAL AG: sporttotal.tv bringt Amateurfussball auf Amazon Fire TV

DGAP-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SPORTTOTAL AG: sporttotal.tv bringt Amateurfußball auf Amazon Fire TV - Sporttotal.tv ab sofort auf Amazon Fire TV und Fire TV Stick verfügbar - Live-Amateurfußball-Streaming nun direkt über den TV möglich Köln, 28.05.2018. Ab sofort ist die Streaming-Plattform sporttotal.tv für Amazon Fire TV oder Fire TV Stick verfügbar. Damit können Kunden in Deutschland Live-Übertragungen der Spiele ihrer Lieblings-Amateurklubs direkt auf dem TV verfolgen.



Mit der Integration in das Angebot von Amazon Fire TV setzt sporttotal.tv seine Wachstumsstrategie fort. Kunden von Amazon Fire TV haben von nun an sofortigen Zugriff auf Live-Übertragungen der Spiele aus zahlreichen attraktiven Fußball-Amateurligen Deutschlands. Aktuell werden Spiele aus zwei Regionalligen, neun Oberligen, fünf Verbandsligen und zehn Landesligen sowie den beiden Gruppen der 2. Bundesliga der Frauen gestreamt. Die Anzahl der mit Kamerasystem ausgestatteten Plätze wird sukzessive ausgebaut. Künftig soll sporttotal.tv um weitere Sportarten ergänzt und internationalisiert werden. "Mit der sporttotal.tv App für Fire TV haben wir die Möglichkeit, Nutzer direkt über ihren Fernseher zu erreichen", so Peter Lauterbach, CEO der SPORTTOTAL AG. "Damit erweitern wir unser Angebot um einen besonders attraktiven Kanal, der für uns enormes Wachstumspotenziel bedeutet." Die 2016 gegründete sporttotal.tv gmbh schloss im Juli vergangenen Jahres einen Zehn-Jahres-Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zur Steigerung der Sichtbarkeit des Amateurfußballs. Gemeinsam werden Amateurvereine in Deutschland von der vierthöchsten Spielklasse abwärts mit einer speziellen Technologie ausgestattet, die es erlaubt, Fußballspiele in hoher Qualität und vollautomatisch live zu übertragen. Der Zuschauer kann über die App selbst Regie führen, die Perspektive bestimmen und Szenen in den sozialen Medien teilen. Mittlerweile wurden deutschlandweit über 250 Kamerasysteme installiert und schon über 2.000 Spiele gestreamt.

Über die SPORTTOTAL AG: Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf "sporttotal.tv" zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC Zurich 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull , VW oder Deutsche Post AG und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. Weitere Informationen: www.sporttotal.com

