DGAP-News: ROK Stars gibt bekannt, dass ABK-Bier ab sofort auch auf Teneriffa erhältlich ist

ROK STARS PLC, das gemeinsam von John Paul DeJoria und Jonathan Kendrick gegründete Unternehmen für die Entwicklung von Verbraucherprodukten und Umwelttechnologie, teilte mit, dass seine ROK Drinks-Sparte mit dem Vertrieb seines mehrfach preisgekrönten bayrischen ABK-Biers auf Teneriffa begonnen hat, wobei der Anfang in der renommierten Colonial Bar in Costa Adeje gemacht wird. Die in der 700 Jahre alten ABK-Brauerei in Kaufbeuren gebrauten ABK-Biere gehören zu den meistprämierten Bieren und wurden mehrfach mit Goldmedaillen (u.a. beim World Beer Cup und dem European Beer Star) ausgezeichnet. Sie werden jetzt in die USA, nach China, in das Vereinigte Königreich sowie nach Frankreich, Italien und Spanien importiert. "Wir freuen uns, jetzt auch mit dem Export unserer Biere nach Teneriffa begonnen zu haben, da die Kanaren jedes Jahr von ca. 2 Millionen deutschen sowie von über 1 Millionen britischen Urlaubern besucht werden", erklärte Jonathan Kendrick, Vorsitzender von ROK Stars. "Beginnend mit der Colonial Bar und angesichts des bevorstehenden Sommers werden wir unseren Vertrieb auf den Kanarischen Inseln jetzt ausbauen." Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rokdrinks.com und www.abkbeer.com.

