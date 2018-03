DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PANTAFLIX AG: Drehstart des neuen Kinoprojekts '100 DINGE' von Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer



27.03.2018 / 13:49

München, 27. März 2018 - Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) gibt den Start ihrer nächsten großen Produktion bekannt: In Berlin haben die Dreharbeiten zu 100 DINGE, dem neuen Kinoprojekt von Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer, begonnen.



In den Hauptrollen spielen Florian David Fitz (Paul), Matthias Schweighöfer (Toni) und Miriam Stein (Lucy). Zur weiteren Besetzung zählen Sarah Viktoria Frick, Johannes Allmayer, Max Bretschneider, Hannelore Elsner, Maria Furtwängler, Wolfgang Stumph und Katharina Thalbach. Florian David Fitz führt Regie und schrieb das Drehbuch zum Film.



Toni liebt seine Espressomaschine. Paul liebt sein Handy. Toni kann nicht ohne Haarpillen, Paul nicht ohne seine heiligen Sneakers. Aber vor allem kann Paul nicht ohne Toni und Toni nicht ohne Paul. Aber das wissen sie nicht. Immer geht es darum, wer besser oder cooler ist, und das haben sie jetzt davon: Jetzt sitzen sie da, ohne Möbel, ohne Kleidung, nackt und verfroren. Hundert Tage, haben sie gewettet, müssen sie auf alles verzichten. Jeden Tag kommt nur ein Gegenstand zurück. Und das ist erst Tag eins!



Und schon verheddern sie sich in Fragen, die ihnen vorher nie gekommen sind: Was braucht man wirklich? Besitzen wir unsere Dinge oder besitzen unsere Dinge uns?



Der Film wird gefördert von Medienboard Berlin-Brandenburg, Filmförderungsanstalt, Filmförderfonds Bayern, Mitteldeutscher Medienförderung und dem Deutschen Filmförderfonds.



Nach VIELMACHGLAS ist 100 DINGE der zweite Film, der im Rahmen eines umfassenden Nachhaltigkeitskonzeptes der PANTAFLIX AG unter umweltschonenden und nachhaltigen Aspekten realisiert wird.



Die Dreharbeiten finden bis Anfang Mai 2018 in Berlin, Brandenburg und Mitteldeutschland statt.



Warner Bros. Pictures bringt 100 DINGE am 06. Dezember 2018 bundesweit in die Kinos.

Über die PANTAFLIX AG:

Die PANTAFLIX AG (XETRA: PAL, ISIN: DE000A12UPJ7) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.

PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, Köln, München und Frankfurt. PANTAFLIX verfügt mit dem Filmproduzenten Dan Maag, dem Digital-Experten Stefan Langefeld und dem Medienmanager Nicolas Paalzow über eine einzigartige Führungsriege, die tief in der Film- und Technologie-Branche verwurzelt ist.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com.

