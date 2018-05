DGAP-News: PVA TePla AG: CGS GmbH erhält den bisher grössten Auftrag für Siliziumkarbid -Kristallzuchtanlagen

DGAP-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

PVA TePla AG: CGS GmbH erhält den bisher größten Auftrag für Siliziumkarbid -Kristallzuchtanlagen



22.05.2018 / 13:37

CGS GmbH erhält den bisher größten Auftrag für

Siliziumkarbid -Kristallzuchtanlagen



Die PVA Crystal Growing Systems GmbH (CGS GmbH), eine 100%-Tochtergesellschaft der PVA TePla AG, Wettenberg, hat von dem führenden europäischen Hersteller für Siliziumkarbid (SiC)- Wafer einen Auftrag über die Lieferung einer mittleren zweistelligen Zahl von Anlagen zur Herstellung von SiC - Kristallen für die Serienfertigung erhalten. Aus SiC-Kristallen werden Wafer hergestellt, die zu Hochleistungs-Bauelementen weiterverarbeitet werden. Gegenüber dem hauptsächlich eingesetzten Halbleitermaterial Silizium sind Bauteile aus Siliziumkarbid deutlich energieeffizienter und temperaturbeständiger.

"Leistungselektronik ist ein rasant wachsender Markt weltweit", sagt Dr. Andreas Mühe, der Geschäftsführer der CGS GmbH. "Insbesondere die E-Mobilität und die damit zusammenhängende Infrastruktur wie z.B. Ladestationen werden nicht ohne SiC-Wafer auskommen. Aber auch der stetig wachsende Photovoltaik- und Offshore-Energie-Markt hat großes Interesse an diesen hoch effizienten Bauteilen, die für die Einspeisung des erzeugten Stroms in die öffentlichen Netze eingesetzt werden. Nach vier Jahren intensiver Entwicklungsarbeit können wir heute unseren weltweiten Kunden SiC-Kristallzuchtanlagen anbieten, die beste Leistungsmerkmale sowie ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Produktivität garantieren. Mittelfristig erwarten wir eine erheblich ansteigende Nachfrage aus Europa, USA und besonders aus China, wo die E-Mobilität und die Nutzung der Solarenergie weiterhin stark wachsen."

