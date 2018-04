DGAP-News: PANTAFLIX AG: Eerik Budarz wechselt als Chief Investment Officer zu Grossaktionär BlackMars Capital GmbH

DGAP-News: Pantaflix AG / Schlagwort(e): Personalie

PANTAFLIX AG: Eerik Budarz wechselt als Chief Investment Officer zu Großaktionär BlackMars Capital GmbH



München, 19. April 2018 - Die PANTAFLIX AG gibt heute bekannt, dass Eerik Budarz, Head of Capital Markets der PANTAFLIX AG, vom Großaktionär BlackMars Capital GmbH zum Chief Investment Officer (CIO) berufen wurde. Der Wechsel zu seiner neuen Position wird zum 01. Mai 2018 vollzogen werden.



Herr Budarz verantwortet seit August 2017 die Kapitalmarktaktivitäten der PANTAFLIX AG und betreut in dieser Kapazität vor allem internationale Investoren und Analysten. In dieser Zeit hat Herr Budarz außerdem wichtige Maßnahmen wie die Umfirmierung und die Sicherstellung der Wachstumsfinanzierung der AG betreut.



"Wir danken Herrn Budarz für seinen unermüdlichen Einsatz und die hochprofessionelle Betreuung seines weitläufigen Aufgabengebiets. Es freut mich außerordentlich, dass er der PANTAFLIX AG in seiner neuen Position weiterhin verbunden sein wird", kommentiert Dan Maag, CEO der PANTAFLIX AG.

Über die PANTAFLIX AG:

Die PANTAFLIX AG (XETRA: PAL, ISIN: DE000A12UPJ7) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.



PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Warner Bros., Disney, StudioCanal und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, Köln, München und Frankfurt am Main.



Über PANTAFLIX (VoD-Plattform):

PANTAFLIX ist eine cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform "Made in Germany", die Filmproduzenten und Rechteinhaber erstmalig in die Lage versetzt, ihre Produktionen mit wenigen Klicks einem weltweiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Die globale Ausrichtung und der unmittelbare Marktzugang brechen die bisherigen Strukturen im Filmbusiness auf und bieten Produzenten die bestmögliche Vergütung für ihre Filme. Dabei bietet PANTAFLIX Filmfans ein besonders umfangreiches und vielfältiges Portfolio an Inhalten der unterschiedlichsten Genres, das genau auf ihre Interessen und Bedürfnisse ausgerichtet ist. PANTAFLIX startete sein Roll-Out Ende 2016 und verfügt mit dem Filmproduzenten Dan Maag, dem Digital-Experten Stefan Langefeld und dem Medienmanager Nicolas Paalzow über eine einzigartige Führungsriege, die tief in der Film- und Technologie-Branche verwurzelt ist.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com.

Kontakt:

PANTAFLIX AG

Eerik Budarz

Head of Capital Markets

Stephanstr. 1

D-60313 Frankfurt

Tel.: +49 (0)69 2002 34 99

Fax: +49 (0)69 2002 34 97

E-Mail: e.budarz@pantaflix.com

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 (0)89 89827227

E-Mail: sh@crossalliance.com